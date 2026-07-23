  • Dólar
  • BNA $1460 ~ $1510
  • BLUE $1530 ~ $1550
  • TURISTA $1898 ~ $1898

10 C ° ST 9.59 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Jueves 23 de julio de 2026.

23 Julio de 2026 22.07

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 2 9 9 5 0

  1. 6791
  2. 2283
  3. 2365
  4. 2049
  5. 2945
  6. 0233
  7. 6950
  8. 7764
  9. 0286
  10. 2799
  11. 2336
  12. 1000
  13. 1118
  14. 2441
  15. 2579
  16. 8136
  17. 8641
  18. 4867
  19. 9158
  20. 5351

Número ganador: 91

Significado en los sueños:
91 - El excusado

El excusado simboliza la necesidad de liberar tensiones, desprenderse de preocupaciones y dejar atrás aquello que ya no aporta. En los sueños suele representar un proceso de limpieza emocional, renovación y alivio tras superar situaciones que generaban malestar. También puede indicar que es momento de cerrar una etapa para dar lugar a nuevos comienzos.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también