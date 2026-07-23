Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo nocturno nº 2 9 9 5 0

6791 2283 2365 2049 2945 0233 6950 7764 0286 2799 2336 1000 1118 2441 2579 8136 8641 4867 9158 5351

Número ganador: 91

Significado en los sueños:

91 - El excusado

El excusado simboliza la necesidad de liberar tensiones, desprenderse de preocupaciones y dejar atrás aquello que ya no aporta. En los sueños suele representar un proceso de limpieza emocional, renovación y alivio tras superar situaciones que generaban malestar. También puede indicar que es momento de cerrar una etapa para dar lugar a nuevos comienzos.