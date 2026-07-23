Resultado del sorteo nocturno de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo nocturno nº 2 9 9 5 0
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Número ganador: 91
Significado en los sueños:
91 - El excusado
El excusado simboliza la necesidad de liberar tensiones, desprenderse de preocupaciones y dejar atrás aquello que ya no aporta. En los sueños suele representar un proceso de limpieza emocional, renovación y alivio tras superar situaciones que generaban malestar. También puede indicar que es momento de cerrar una etapa para dar lugar a nuevos comienzos.