Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29536
- 8192
- 8437
- 7481
- 1352
- 5515
- 6174
- 2683
- 7344
- 7598
- 9649
- 5035
- 5669
- 4767
- 8032
- 8271
- 4950
- 2444
- 7170
- 1439
- 1998
Significado en los sueños:
92 - El médico
Soñar con el médico suele asociarse con la necesidad de sanar, ordenar o resolver algo pendiente en la vida. Puede indicar preocupación por la salud, pero también simboliza búsqueda de ayuda, consejo o guía para superar problemas. En muchos casos representa protección, alivio y la llegada de soluciones después de una etapa de inquietud.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.