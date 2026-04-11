Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29536

8192 8437 7481 1352 5515 6174 2683 7344 7598 9649 5035 5669 4767 8032 8271 4950 2444 7170 1439 1998

Significado en los sueños:

92 - El médico

Soñar con el médico suele asociarse con la necesidad de sanar, ordenar o resolver algo pendiente en la vida. Puede indicar preocupación por la salud, pero también simboliza búsqueda de ayuda, consejo o guía para superar problemas. En muchos casos representa protección, alivio y la llegada de soluciones después de una etapa de inquietud.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.