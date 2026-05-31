La madre de Agostina ya fue informada de la muerte de su hija: debieron sedarla

La investigación por el crimen de Agostina Vega continúa avanzando mientras la familia enfrenta las consecuencias más dolorosas del caso. En las últimas horas se conoció cómo fue el momento en que Melisa Heredia, madre de la adolescente, recibió la confirmación del hallazgo del cuerpo, una noticia que debió ser comunicada bajo estricta supervisión profesional debido a su delicado estado de salud.

La mujer permanece internada desde hace varios días luego de atravesar jornadas marcadas por la incertidumbre, la angustia y el desgaste físico provocado por la búsqueda de su hija. Según explicó la familia, su condición requería un abordaje especial para informarle la noticia, por lo que el procedimiento se realizó con el acompañamiento de profesionales de la salud.

El encargado de relatar cómo se desarrolló ese difícil momento fue Miguel, abuelo de Agostina, quien habló con la prensa y describió la reacción de su hija tras conocer la confirmación del crimen.

Una reacción de desesperación ante la peor noticia

De acuerdo con el testimonio brindado por Miguel, la comunicación de la noticia provocó una profunda crisis emocional en Melisa Heredia.

"Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar", contó el abuelo de la adolescente, reflejando la magnitud del impacto que generó la confirmación del hallazgo. Según relató, la mujer reaccionó con desesperación apenas tomó conocimiento de lo ocurrido y comenzó a formular preguntas que sus familiares no podían responder en ese momento.

La situación obligó a actuar de manera inmediata para evitar que el cuadro emocional se agravara aún más. Por esa razón, se dispuso la intervención de un equipo médico y psiquiátrico que acompañó el proceso y brindó contención especializada durante las horas posteriores.

El objetivo principal fue proteger la salud física y emocional de la madre de la víctima en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Un estado de salud deteriorado tras días de angustia

El impacto de la noticia se produjo en una persona que ya arrastraba un importante deterioro físico debido a los días previos de incertidumbre. Según explicó Miguel, la situación de Melisa Heredia venía siendo motivo de preocupación desde antes de la confirmación del hallazgo.

La mujer atravesó jornadas marcadas por la angustia y la desesperación por conocer el paradero de su hija, una situación que terminó afectando seriamente su estado general. De acuerdo con el relato familiar, durante esos días prácticamente no había comido ni ingerido líquidos, circunstancia que contribuyó al agravamiento de su cuadro clínico.

El abuelo de Agostina describió la situación con preocupación y sin ocultar el dolor que atraviesa la familia. "Está muy mal, realmente muy mal", expresó.

Vigilancia permanente

El delicado estado emocional de la madre de Agostina se encuentra acompañado por problemas físicos que requieren seguimiento constante por parte de los profesionales de la salud.

Según detalló Miguel, los médicos detectaron un cuadro de deshidratación que se desarrolló como consecuencia de los días de sufrimiento y la falta de alimentación e hidratación adecuadas. A ello se sumaron complicaciones renales que obligaron a reforzar los controles médicos y mantener a la mujer bajo observación permanente.

La prioridad de los profesionales es estabilizar su condición física y emocional mientras continúa atravesando las consecuencias del impacto generado por la muerte de su hija.

La investigación entra en una etapa clave

En paralelo al dolor familiar, la causa avanza hacia una instancia considerada fundamental para determinar las circunstancias de la muerte. Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores trabajan sobre distintas pruebas y peritajes con el objetivo de reconstruir con precisión qué sucedió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según la información difundida, los estudios forenses y el análisis de los distintos elementos incorporados al expediente forman parte de la nueva etapa investigativa.

En ese contexto, existe expectativa por los resultados de la autopsia, que se espera sean conocidos mañana. Ese informe es considerado una pieza central para el desarrollo de la causa, ya que permitirá aportar datos relevantes para la reconstrucción de los hechos y para la determinación de eventuales responsabilidades en el crimen.

Mientras la Justicia continúa avanzando con las investigaciones, la familia de Agostina enfrenta uno de los momentos más difíciles desde el inicio del caso: el proceso de asumir una pérdida que, según reflejan los testimonios conocidos en las últimas horas, sigue provocando un dolor imposible de dimensionar.