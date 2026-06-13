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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 13 de junio de 2026.

13 Junio de 2026 11.31

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera 

  1. 6102
  2. 2956
  3. 2333
  4. 4244
  5. 0765
  6. 6042
  7. 6221
  8. 2757
  9. 5789
  10. 0329
  11. 0748
  12. 1011
  13. 8411
  14. 1082
  15. 1230
  16. 9913
  17. 7489
  18. 1453
  19. 8715
  20. 1631

Número ganador: 02

Significado en los sueños:
02 - El niño

El niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y esperanza. En los sueños suele representar proyectos que están naciendo, deseos de crecimiento personal o la necesidad de reconectar con la espontaneidad y la creatividad. También puede estar relacionado con buenas noticias, protección y renovación emocional.

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