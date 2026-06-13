Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera

6102 2956 2333 4244 0765 6042 6221 2757 5789 0329 0748 1011 8411 1082 1230 9913 7489 1453 8715 1631

Número ganador: 02

Significado en los sueños:

02 - El niño

El niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y esperanza. En los sueños suele representar proyectos que están naciendo, deseos de crecimiento personal o la necesidad de reconectar con la espontaneidad y la creatividad. También puede estar relacionado con buenas noticias, protección y renovación emocional.