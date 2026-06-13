Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera
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- 1631
Número ganador: 02
Significado en los sueños:
02 - El niño
El niño simboliza inocencia, nuevos comienzos y esperanza. En los sueños suele representar proyectos que están naciendo, deseos de crecimiento personal o la necesidad de reconectar con la espontaneidad y la creatividad. También puede estar relacionado con buenas noticias, protección y renovación emocional.