Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29896

9696 7132 0123 5236 6804 9356 1949 0894 5594 4173 5047 7597 9477 6389 6336 6291 4869 4055 8182 8302

Número ganador: 96

Significado en los sueños:

96 - El marido

El marido simboliza compromiso, estabilidad y responsabilidad en los vínculos. En los sueños suele representar la consolidación de relaciones, la confianza mutua y la necesidad de fortalecer los lazos afectivos. También puede reflejar apoyo, protección o decisiones importantes en la vida personal.