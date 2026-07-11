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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 11 de julio de 2026.

11 Julio de 2026 11.05

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29896

  1. 9696
  2. 7132
  3. 0123
  4. 5236
  5. 6804
  6. 9356
  7. 1949
  8. 0894
  9. 5594
  10. 4173
  11. 5047
  12. 7597
  13. 9477
  14. 6389
  15. 6336
  16. 6291
  17. 4869
  18. 4055
  19. 8182
  20. 8302

Número ganador: 96

Significado en los sueños:
96 - El marido

El marido simboliza compromiso, estabilidad y responsabilidad en los vínculos. En los sueños suele representar la consolidación de relaciones, la confianza mutua y la necesidad de fortalecer los lazos afectivos. También puede reflejar apoyo, protección o decisiones importantes en la vida personal.

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