Argentina vs. Egipto: Catamarca definió cómo funcionará la administración pública y las escuelas

La expectativa por el encuentro que disputará la Selección Argentina frente a Egipto, correspondiente al Mundial de Fútbol 2026, continúa generando decisiones en distintas provincias del país. En ese contexto, el Gobierno de Catamarca confirmó cuál será la modalidad de funcionamiento de la Administración Pública Provincial durante la jornada del martes 7 de julio, fecha en la que se disputará el compromiso del combinado nacional.

La definición oficial establece que no habrá asueto ni tampoco se otorgará un permiso especial para el personal de la Administración Pública Provincial. De esta manera, la actividad laboral se desarrollará con normalidad, aunque cada organismo contará con cierto margen para organizar su funcionamiento en función del horario del encuentro.

La postura del Ejecutivo provincial

Consultadas por La Unión, fuentes del Ejecutivo provincial explicaron cómo se implementará la organización durante la jornada y precisaron que la flexibilidad quedará en manos de cada dependencia.

Según indicaron, cada organismo dispondrá salidas y retiros antes del horario del partido, aunque remarcaron que no habrá asueto para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Las fuentes señalaron que "cada organismo dispondrá salidas y retiros antes del horario del partido, pero no habrá asueto. Desde el Ministerio de Educación y Trabajo no habrá resolución".

Asimismo, se podrá ver en cada institución educativa el partido en el horario de clase.

Esta definición deja en claro que la administración de los horarios y de las modalidades de funcionamiento será resuelta de manera particular por cada organismo, sin que exista una disposición general que alcance a toda la Administración Pública Provincial.

Sin resolución desde el Ministerio de Educación y Trabajo

Otro de los aspectos confirmados por las fuentes oficiales es que desde el Ministerio de Educación y Trabajo no habrá una resolución específica vinculada con la disputa del encuentro.

En consecuencia, la organización de la actividad escolar quedará sujeta a la decisión de cada establecimiento educativo. La información oficial señala que se podrá ver el partido en cada colegio o escuela durante el horario de clases, aunque la implementación dependerá exclusivamente de lo que determine cada institución.

Asimismo, también se indicó que los establecimientos educativos dispondrán la organización correspondiente para quienes ingresan después de las 13 horas, horario previsto para el inicio del encuentro.

En este escenario, cada colegio o escuela contará con autonomía para definir cómo desarrollará sus actividades durante la jornada, siempre dentro del marco señalado por las autoridades provinciales.

El partido que concentra la atención

La decisión del Gobierno provincial se produce en medio de la creciente expectativa que genera el compromiso de la Selección Argentina frente a Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial.

De acuerdo con la información difundida, el encuentro entre el combinado nacional y su par africano se disputará este martes a las 13 horas (horario argentino).

Ese horario coincide con el desarrollo habitual de actividades tanto en la Administración Pública Provincial como en los establecimientos educativos, razón por la cual la organización de la jornada pasó a ser uno de los aspectos centrales definidos por las autoridades provinciales.