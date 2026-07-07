Así quedó el cuadro de octavos y los cruces rumbo a los cuartos de final

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 avanza hacia una de las etapas más decisivas del torneo. Los octavos de final ingresaron en su tramo final y solo restan dos partidos para completar el cuadro de los cuartos de final, instancia que comenzará el jueves 9 de julio con los primeros enfrentamientos entre las selecciones que ya aseguraron su clasificación.

Luego de una serie de cruces que dejaron eliminaciones y nuevas clasificaciones, seis equipos ya consiguieron el boleto para la siguiente ronda. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra superaron sus respectivos compromisos y ahora esperan por los dos seleccionados que surgirán de los partidos que disputarán este martes la Selección argentina frente a Egipto y Suiza ante Colombia.

Con esos dos encuentros concluirá la fase de octavos de final y quedará definido el cuadro completo de los cuartos, donde comenzará la lucha por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Los dos partidos que completan los octavos de final

La actividad de este martes será determinante para cerrar la segunda ronda eliminatoria del campeonato. En primer término, la Selección argentina, que llega a esta instancia luego de vencer por 3 a 2 a Cabo Verde, enfrentará a Egipto desde las 13.00 en el Atlanta Stadium.

Más tarde, desde las 16.00, será el turno del enfrentamiento entre Suiza y Colombia, que se disputará en el BC Place, de Vancouver.

Ambos encuentros definirán los dos últimos clasificados a los cuartos de final y completarán el cuadro de la fase siguiente.

Las selecciones que ya aseguraron su clasificación

Hasta el momento, seis equipos lograron avanzar de ronda y ya conocen, en algunos casos, a sus rivales para los cuartos de final. Las selecciones clasificadas son:

Francia.

Marruecos.

España.

Bélgica.

Noruega.

Inglaterra.

Cada una de ellas consiguió su clasificación tras superar los respectivos cruces de octavos y ahora aguarda el inicio de una nueva etapa del torneo.

Los resultados de los octavos de final

La fase eliminatoria dejó una serie de resultados que definieron buena parte del cuadro rumbo a los cuartos de final. Los encuentros disputados hasta el momento fueron los siguientes:

Canadá 0-3 Marruecos.

Paraguay 0-1 Francia.

Brasil 1-2 Noruega.

México 2-3 Inglaterra.

Portugal 0-1 España.

Estados Unidos 1-4 Bélgica.

A estos resultados se suman los dos partidos que todavía permanecen pendientes:

Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 , en el Atlanta Stadium .

— Martes 7 de julio, , en el . Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00, en el BC Place, de Vancouver.

Con esos encuentros quedará concluida la instancia de octavos de final.

Los cruces ya confirmados para los cuartos de final

Con seis equipos ya clasificados, también comenzaron a definirse los primeros enfrentamientos correspondientes a los cuartos de final del Mundial 2026.

El calendario previsto establece los siguientes partidos:

Francia vs. Marruecos — Jueves 9 de julio, 17.00 , en el Gillette Stadium .

— Jueves 9 de julio, , en el . España vs. Bélgica — Viernes 10 de julio, 16.00 , en el SoFi Stadium .

— Viernes 10 de julio, , en el . Noruega vs. Inglaterra — Sábado 11 de julio, 18.00, en el Hard Rock Stadium.

El último cruce aún permanece abierto y dependerá de los resultados de este martes.

La llave que todavía espera definición

El único enfrentamiento pendiente en los cuartos de final enfrentará al ganador del partido entre Argentina y Egipto con el vencedor del cruce entre Suiza y Colombia. Ese encuentro ya tiene programación confirmada y se disputará el:

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia — Sábado 11 de julio, 22.00.

De esta manera, el desenlace de los dos partidos restantes de octavos definirá por completo el camino de las ocho mejores selecciones del campeonato.

Un torneo que entra en su etapa decisiva

La conclusión de los octavos de final marcará el inicio de una nueva fase del Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Con seis clasificados ya confirmados y solo dos lugares todavía disponibles, el torneo comienza a perfilar a los equipos que continuarán en la pelea por el título.

Los resultados registrados hasta el momento permitieron configurar tres cruces completamente definidos para los cuartos de final, mientras que el último enfrentamiento dependerá de los encuentros que protagonizarán Argentina frente a Egipto y Suiza ante Colombia.