Frío en Catamarca: qué dice el pronóstico para los próximos días

La Capital catamarqueña tendrá por delante jornadas con condiciones de tiempo estables y previsibles, según el pronóstico previsto para los próximos días. El panorama estará dominado por cielos despejados, temperaturas moderadas y una baja probabilidad de fenómenos meteorológicos destacados.

Durante este período no se esperan modificaciones significativas en el comportamiento del tiempo. La combinación de temperaturas agradables durante la tarde y registros más bajos en las primeras horas del día configurará jornadas con amplitud térmica, con mañanas y noches frescas pero tardes más confortables.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico es la ausencia total de precipitaciones previstas, manteniéndose el registro estimado en 0 milímetros tanto para martes como para miércoles.

Martes 07/07: cielo despejado y una tarde agradable

La jornada del martes 07/07 se presentará con cielo despejado en la Capital catamarqueña. Aunque las condiciones serán favorables durante gran parte del día, las primeras horas de la mañana y la noche estarán acompañadas por temperaturas frescas.

La temperatura mínima rondará los 2°C, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará una máxima estimada de 19°C, generando un marcado contraste entre los momentos más fríos y los períodos de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera una circulación leve desde el sur, con una velocidad aproximada de 10 km/h.

Los principales datos meteorológicos de la jornada son:

Estado del cielo: despejado.

despejado. Temperatura mínima: 2°C.

2°C. Temperatura máxima: 19°C.

19°C. Viento: sur a 10 km/h.

sur a 10 km/h. Precipitación estimada: 0 mm.

Miércoles 08/07: continuidad de las condiciones favorables

Para el miércoles 08/07 se mantendrá una situación meteorológica similar, con la continuidad de un escenario dominado por la estabilidad. El cielo permanecerá despejado y no se prevén cambios relevantes respecto de la jornada anterior.

La temperatura mínima ascenderá hasta los 6°C, mientras que la máxima volverá a ubicarse en torno a los 19°C, sosteniendo un ambiente agradable durante las horas centrales del día.

El viento continuará siendo leve desde el sur, también con una intensidad estimada de 10 km/h. Al igual que el martes, no se esperan lluvias ni acumulación de agua, con una precipitación estimada de 0 mm.

Los datos principales del miércoles son:

Estado del cielo: despejado.

despejado. Temperatura mínima: 6°C.

6°C. Temperatura máxima: 19°C.

19°C. Viento: sur a 10 km/h.

sur a 10 km/h. Precipitación estimada: 0 mm.

La madrugada del jueves podría presentar nieblas aisladas

Como dato adicional del panorama meteorológico, durante la madrugada del jueves existe la probabilidad de que se formen bancos de niebla aislados. Este fenómeno aparece como el único elemento destacado dentro de una secuencia de jornadas caracterizadas por la estabilidad.

Más allá de esta posibilidad puntual, el pronóstico indica que para los días que vienen no se esperan cambios significativos. La tendencia general continuará marcada por temperaturas similares, cielos despejados y condiciones meteorológicas sin variaciones importantes.

De esta manera, la Capital catamarqueña atravesará una semana con un patrón climático estable, donde predominarán las jornadas secas, los registros térmicos moderados y la presencia de aire fresco principalmente durante las mañanas y noches.