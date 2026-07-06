El Colegio de Geólogos de Catamarca por primera vez será presidido por una mujer

El Colegio de Geólogos de Catamarca renovó sus autoridades y dio inicio a una nueva etapa institucional con la elección de la licenciada en Geología María Noé Figueroa como presidenta por el término de dos años. La designación marca un hecho significativo en la historia de la entidad, ya que por primera vez en su trayectoria la presidencia estará a cargo de una mujer, un cambio que acompaña la conformación de una nueva comisión integrada por profesionales que asumirán la conducción del Colegio durante el próximo período.

Junto a Figueroa, la nueva estructura directiva estará integrada por Ítalo Francile como vicepresidente, Victoria Arévalo en la Secretaría y Yamila Salim Rosales como tesorera, conformando el equipo que tendrá a su cargo la representación institucional y el funcionamiento del organismo.

La renovación de autoridades representa el inicio de una gestión que buscará desarrollar las funciones propias del Colegio en un contexto que, según manifestó la nueva presidenta, presenta importantes desafíos para la profesión en la provincia.

Ejercer la geología en una provincia con actividad minera

Durante su asunción, María Noé Figueroa destacó el papel que desempeñan los geólogos en una provincia como Catamarca, caracterizada por una preponderante actividad minera, y remarcó la responsabilidad que implica el ejercicio profesional en ese escenario.

En ese contexto sostuvo que "nuestra provincia demanda hoy, más que nunca, nuestra rigurosidad ética y científica", al referirse a las exigencias que plantea la actualidad para quienes desarrollan la profesión.

Asimismo, expresó que "el desarrollo minero sustentable, la gestión estratégica de los recursos y servicios ecosistémicos, la prevención de riesgos, la planificación del territorio, el estudio de la tierra y sus ramas científicas son algunas de las actividades que dependen de nuestra firma técnica y se basan de nuestro conocimiento y estudio como profesionales".

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la asunción de la nueva conducción institucional y reflejan la visión que la presidenta expuso respecto del rol que cumplen los profesionales de la geología en distintos ámbitos vinculados al territorio y a los recursos naturales de la provincia.

Las autoridades

La nueva comisión directiva quedó conformada por profesionales que ocuparán distintos cargos dentro de la estructura institucional del Colegio. En la vicepresidencia asumió Ítalo Francile, mientras que Victoria Arévalo tendrá a su cargo la Secretaría y Yamila Salim Rosales desempeñará la función de tesorera.

A su vez, la nómina de vocales quedó integrada por:

Lucía Parache .

. Aldana Sueiro .

. Patricio Saseta .

. Ramiro Rearte Farías .

. Luciana Coronel.

Por otra parte, también fueron designados los integrantes que cumplirán funciones como revisores de cuentas, responsabilidad que recaerá en:

Silvana Cativa .

. Dalma Díaz .

. Jazmín Menéndez .

. Franco Francile.

Con esta conformación quedó oficialmente establecida la estructura institucional que acompañará la gestión encabezada por María Noé Figueroa durante el período para el cual fue elegida.

Fortalecer el ejercicio profesional

Al asumir la presidencia del Colegio de Geólogos de Catamarca, la flamante titular también expresó el significado personal que representa ocupar el máximo cargo de la institución. En ese sentido afirmó: "Es un profundo orgullo ser presidenta de nuestra institución y estar acompañada por el equipo de profesionales de esta nueva comisión".

Durante su mensaje, Figueroa manifestó además el compromiso que asumirá la nueva conducción respecto del desarrollo institucional del Colegio y de la representación de los profesionales que integran la entidad. La presidenta señaló que "desde Colegio de Geólogos asumimos el compromiso de jerarquizar, proteger y defender nuestro ejercicio profesional en cada rincón de la provincia", definiendo así uno de los principales objetivos de la gestión que comienza.

Sus declaraciones estuvieron orientadas a remarcar la importancia del trabajo conjunto de la nueva comisión y del rol institucional que desempeña el Colegio en representación de los geólogos de Catamarca.