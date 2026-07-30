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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 30 de Julio del 2026

30 Julio de 2026 11.56

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29977

1- 4392

2- 9756

3- 7357

4- 9315

5- 4701

6- 7181

7- 8555

8- 0198

9- 6296

10- 6615

11- 8150

12- 3667

13- 7128

14- 8706

15- 0177

16- 6096

17- 9550

18- 8129

19- 0868

20- 2010

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