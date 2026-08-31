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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Lunes 31 de Agosto del 2026

31 Agosto de 2026 09.48

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30103

1- 3333

2- 9922

3- 9297

4- 4605

5- 3300

6- 2980

7- 8907

8- 7672

9- 1202

10- 3810

11- 7463

12- 8971

13- 0997

14- 8272

15- 0533

16- 8738

17- 0974

18- 3270

19- 8522

20- 2967

 

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