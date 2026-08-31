Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30103
1- 3333
2- 9922
3- 9297
4- 4605
5- 3300
6- 2980
7- 8907
8- 7672
9- 1202
10- 3810
11- 7463
12- 8971
13- 0997
14- 8272
15- 0533
16- 8738
17- 0974
18- 3270
19- 8522
20- 2967
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
23 C ° ST 22.94 °
31 Agosto de 2026 09.48
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30103
1- 3333
2- 9922
3- 9297
4- 4605
5- 3300
6- 2980
7- 8907
8- 7672
9- 1202
10- 3810
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