Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 3 0 1 0 3
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Número ganador: 25
Significado en los sueños:
25 - La gallina
La gallina se relaciona tradicionalmente con la abundancia, el hogar y la prosperidad. En la interpretación de los sueños, puede simbolizar buenos resultados, crecimiento económico y oportunidades que llegan de manera gradual. También se vincula con la protección de la familia y con la importancia de cuidar aquello que se está construyendo.