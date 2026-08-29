Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 1 0 3

9725 2077 2368 8841 6325 3792 6984 9786 8486 8954 8410 9684 1199 3112 4674 1307 7214 8759 1520 7716 8138 1757 7751 8469 4199 0582 0490 9

Número ganador: 25

Significado en los sueños:

25 - La gallina

La gallina se relaciona tradicionalmente con la abundancia, el hogar y la prosperidad. En la interpretación de los sueños, puede simbolizar buenos resultados, crecimiento económico y oportunidades que llegan de manera gradual. También se vincula con la protección de la familia y con la importancia de cuidar aquello que se está construyendo.