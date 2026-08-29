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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 29 de agosto de 2026

29 Agosto de 2026 14.09

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 1 0 3

  1. 9725
  2. 2077
  3. 2368
  4. 8841
  5. 6325
  6. 3792
  7. 6984
  8. 9786
  9. 8486
  10. 8954
  11. 8410
  12. 9684
  13. 1199
  14. 3112
  15. 4674
  16. 1307
  17. 7214
  18. 8759
  19. 1520
  20. 7716
  21. 8138
  22. 1757
  23. 7751
  24. 8469
  25. 4199
  26. 0582
  27. 0490
  28. 9

Número ganador: 25

Significado en los sueños:
25 - La gallina

La gallina se relaciona tradicionalmente con la abundancia, el hogar y la prosperidad. En la interpretación de los sueños, puede simbolizar buenos resultados, crecimiento económico y oportunidades que llegan de manera gradual. También se vincula con la protección de la familia y con la importancia de cuidar aquello que se está construyendo.

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