Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30176
1- 2188
2- 7605
3- 2493
4- 0297
5- 1216
6- 3315
7- 4586
8- 4691
9- 3388
10- 2584
11- 7159
12- 5768
13- 5563
14- 2116
15- 0258
16- 6615
17- 1116
18- 5649
19- 1404
20- 3261
El 88 en el mundo de los sueños es El Papa
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16 Septiembre de 2026 09.42
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Sorteo n° 30176
1- 2188
2- 7605
3- 2493
4- 0297
5- 1216
6- 3315
7- 4586
8- 4691
9- 3388
10- 2584
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