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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Miércoles 16 de Septiembre del 2026

16 Septiembre de 2026 09.42

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30176

1- 2188

2- 7605

3- 2493

4- 0297

5- 1216

6- 3315

7- 4586

8- 4691

9- 3388

10- 2584

11- 7159

12- 5768

13- 5563

14- 2116

15- 0258

16- 6615

17- 1116

18- 5649

19- 1404

20- 3261

El 88 en el mundo de los sueños es El Papa


 

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