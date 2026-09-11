Tragedia en la Ruta Provincial N° 42: una joven motociclista falleció tras un choque

Una nueva tragedia vial enluta a Catamarca tras un choque registrado sobre la Ruta Provincial N° 42, a la altura de la entrada a la localidad de Guayamba, donde una motociclista perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto. El hecho tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta. Por causas que forman parte de las actuaciones correspondientes, ambos vehículos colisionaron en un sector de la Ruta Provincial N° 42, en inmediaciones del acceso a la localidad.

La motocicleta era una Honda de 110cc, de color negra, y era conducida por Reinoso Belén del Valle, de 25 años, quien viajaba en compañía de su hermana, Reinoso María Vanesa, de 34 años. En el otro vehículo involucrado se trasladaba Avila Leandro Javier, de 32 años, quien conducía un automóvil Renault 12, de color rojo.

De acuerdo con la información suministrada, el conductor del automóvil resultó ileso como consecuencia del siniestro.

Las dos mujeres en grave estado

Como consecuencia del choque, Belén del Valle Reinoso y María Vanesa Reinoso resultaron gravemente heridas, con múltiples fracturas y cortes producto del impacto. Ante la gravedad de las lesiones, ambas fueron trasladadas para recibir atención médica al Hospital Zonal de la localidad de El Alto.

La situación de la conductora de la motocicleta era especialmente delicada. Pese a la asistencia recibida, Reinoso Belén del Valle, de 25 años, falleció en el Hospital Zonal de El Alto.

Su hermana, Reinoso María Vanesa, de 34 años, también había resultado con heridas de gravedad y posteriormente fue trasladada al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para continuar con su atención médica. El desenlace fatal de la joven conductora convirtió el siniestro en una nueva tragedia registrada en las rutas catamarqueñas.

Intervención de la Justicia

Tras el siniestro se desplegó un operativo en el lugar y se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. En el sitio se hicieron presentes el Fiscal Dr. Jorge Palacios, el médico forense y personal de la Unidad Judicial N° 12 de Los Altos, quienes intervinieron a partir de las consecuencias del accidente.

La presencia del personal judicial y forense se produjo luego del choque ocurrido en la Ruta Provincial N° 42, en el sector correspondiente a la entrada de la localidad de Guayamba.

El hecho quedó bajo investigación

El accidente fatal ocurrido en el acceso a Guayamba quedó bajo intervención de la Justicia, con participación del fiscal Jorge Palacios, el médico forense y efectivos de la Unidad Judicial N° 12 de Los Altos.

Mientras continúan las actuaciones correspondientes, el saldo conocido del siniestro es la muerte de la joven motociclista y las graves lesiones sufridas por su hermana, quien debió ser trasladada al HSJB.

La tragedia vuelve a tener como escenario una ruta provincial y deja como principal consecuencia la pérdida de una vida: Belén del Valle Reinoso, de 25 años, falleció luego de protagonizar el choque cuando se desplazaba en una motocicleta Honda 110cc junto a su hermana María Vanesa Reinoso.