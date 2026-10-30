Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30361
1- 7201
2- 6276
3- 2883
4- 7206
5- 9602
6- 7019
7- 2354
8- 0798
9- 0955
10- 6452
11- 5246
12- 6213
13- 8146
14- 9831
15- 7537
16- 2311
17- 8135
18- 7559
19- 6409
20- 3657
El 01 en el mundo de los sueño es El Agua
28 C ° ST 27.58 °
30 Octubre de 2026 09.49
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30361
1- 7201
2- 6276
3- 2883
4- 7206
5- 9602
6- 7019
7- 2354
8- 0798
9- 0955
10- 6452
11- 5246
12- 6213
13- 8146
14- 9831
15- 7537
16- 2311
17- 8135
18- 7559
19- 6409
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