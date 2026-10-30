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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 30 de Octubre del 2026

30 Octubre de 2026 09.49

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30361

1- 7201

2- 6276

3- 2883

4- 7206

5- 9602

6- 7019

7- 2354

8- 0798

9- 0955

10- 6452

11- 5246

12- 6213

13- 8146

14- 9831

15- 7537

16- 2311

17- 8135

18- 7559

19- 6409

20- 3657

 

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