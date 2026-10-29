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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 29 de Octubre del 2026

29 Octubre de 2026 11.55

Matutina 1130 hs

Sorteo n° 30357

1- 5330

2- 7560

3- 5598

4- 3558

5- 6278

6- 3660

7- 9025

8- 2114

9- 8047

10- 3296

11- 6788

12- 8161

13- 2843

14- 6511

15- 8219

16- 5575

17- 8381

18- 7092

19- 2091

20- 9532

El 30 en el mundo de los sueños es Santa Rosa


 

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