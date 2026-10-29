Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 1130 hs
Sorteo n° 30357
1- 5330
2- 7560
3- 5598
4- 3558
5- 6278
6- 3660
7- 9025
8- 2114
9- 8047
10- 3296
11- 6788
12- 8161
13- 2843
14- 6511
15- 8219
16- 5575
17- 8381
18- 7092
19- 2091
20- 9532
El 30 en el mundo de los sueños es Santa Rosa
26 C ° ST 25.99 °
29 Octubre de 2026 11.55
Matutina 1130 hs
Sorteo n° 30357
1- 5330
2- 7560
3- 5598
4- 3558
5- 6278
6- 3660
7- 9025
8- 2114
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10- 3296
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