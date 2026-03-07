  • Dólar
  • BNA $1385 ~ $1435
  • BLUE $1395 ~ $1415
  • TURISTA $1800.5 ~ $1800.5

28 C ° ST 28.88 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 7 de marzo de 2026.

7 Marzo de 2026 14.57

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 4 0 8

  • 7209
  • 9532
  • 8274
  • 4981
  • 8269
  • 5236
  • 7049
  • 3153
  • 2543
  • 6031
  • 4610
  • 8961
  • 1581
  • 8731
  • 7509
  • 5600
  • 1503
  • 6389
  • 7591
  • 3078 

 

El número 09 en el mundo de los sueños es el arroyo.

 

Este número simboliza movimiento, cambios y el fluir de las situaciones. En el plano simbólico se relaciona con momentos en los que las cosas comienzan a encaminarse o a moverse después de un período de estancamiento.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también