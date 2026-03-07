Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 4 0 8

7209

9532

8274

4981

8269

5236

7049

3153

2543

6031

4610

8961

1581

8731

7509

5600

1503

6389

7591

3078

El número 09 en el mundo de los sueños es el arroyo.

Este número simboliza movimiento, cambios y el fluir de las situaciones. En el plano simbólico se relaciona con momentos en los que las cosas comienzan a encaminarse o a moverse después de un período de estancamiento.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.