Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 2 9 4 0 8
- 7209
- 9532
- 8274
- 4981
- 8269
- 5236
- 7049
- 3153
- 2543
- 6031
- 4610
- 8961
- 1581
- 8731
- 7509
- 5600
- 1503
- 6389
- 7591
- 3078
El número 09 en el mundo de los sueños es el arroyo.
Este número simboliza movimiento, cambios y el fluir de las situaciones. En el plano simbólico se relaciona con momentos en los que las cosas comienzan a encaminarse o a moverse después de un período de estancamiento.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.