Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29938
1- 5002
2- 7596
3- 8977
4- 3285
5- 4461
6- 5664
7- 6881
8- 2556
9- 5886
10- 7130
11- 6564
12- 5462
13- 5521
14- 4799
15- 7029
16- 0410
17- 1572
18- 7961
19- 5587
20- 7385
El 02 en el mundo de los sueños es El Niño
12 C ° ST 11.53 °
21 Julio de 2026 13.45
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29938
1- 5002
2- 7596
3- 8977
4- 3285
5- 4461
6- 5664
7- 6881
8- 2556
9- 5886
10- 7130
11- 6564
12- 5462
13- 5521
14- 4799
15- 7029
16- 0410
17- 1572
18- 7961
19- 5587
20- 7385
El 02 en el mundo de los sueños es El Niño