Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29938

1- 5002

2- 7596

3- 8977

4- 3285

5- 4461

6- 5664

7- 6881

8- 2556

9- 5886

10- 7130

11- 6564

12- 5462

13- 5521

14- 4799

15- 7029

16- 0410

17- 1572

18- 7961

19- 5587

20- 7385

El 02 en el mundo de los sueños es El Niño

