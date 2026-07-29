Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29973
1- 3802
2- 5363
3- 7147
4- 0418
5- 0310
6- 0140
7- 4000
8- 2451
9- 6574
10- 3403
11- 1363
12- 0115
13- 6419
14- 2415
15- 8373
16- 4344
17- 2340
18- 2338
19- 5818
20- 6315
El 02 en el mundo de los sueños es El Niño
20 C ° ST 19.61 °
29 Julio de 2026 13.58
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29973
1- 3802
2- 5363
3- 7147
4- 0418
5- 0310
6- 0140
7- 4000
8- 2451
9- 6574
10- 3403
11- 1363
12- 0115
13- 6419
14- 2415
15- 8373
16- 4344
17- 2340
18- 2338
19- 5818
20- 6315
El 02 en el mundo de los sueños es El Niño