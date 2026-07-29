Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29973

1- 3802

2- 5363

3- 7147

4- 0418

5- 0310

6- 0140

7- 4000

8- 2451

9- 6574

10- 3403

11- 1363

12- 0115

13- 6419

14- 2415

15- 8373

16- 4344

17- 2340

18- 2338

19- 5818

20- 6315

El 02 en el mundo de los sueños es El Niño



