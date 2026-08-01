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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 1 de agosto de 2026.

1 Agosto de 2026 13.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 9 8 8

  1. 3965
  2. 2558
  3. 3377
  4. 7745
  5. 1845
  6. 0937
  7. 6442
  8. 2738
  9. 0282
  10. 3419
  11. 2015
  12. 1030
  13. 7211
  14. 1248
  15. 1263
  16. 8513
  17. 5245
  18. 1421
  19. 8415
  20. 0107

Número ganador: 65

Significado en los sueños:
65 - El cazador

El cazador simboliza determinación, estrategia y perseverancia para alcanzar un objetivo. En los sueños suele representar la búsqueda de oportunidades, la capacidad para actuar con decisión y la importancia de mantener el enfoque frente a los desafíos. También puede indicar que se acerca el momento de obtener los frutos del esfuerzo realizado.

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