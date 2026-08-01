Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 9 8 8

3965 2558 3377 7745 1845 0937 6442 2738 0282 3419 2015 1030 7211 1248 1263 8513 5245 1421 8415 0107

Número ganador: 65

Significado en los sueños:

65 - El cazador

El cazador simboliza determinación, estrategia y perseverancia para alcanzar un objetivo. En los sueños suele representar la búsqueda de oportunidades, la capacidad para actuar con decisión y la importancia de mantener el enfoque frente a los desafíos. También puede indicar que se acerca el momento de obtener los frutos del esfuerzo realizado.