Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 2 9 9 8 8
- 3965
- 2558
- 3377
- 7745
- 1845
- 0937
- 6442
- 2738
- 0282
- 3419
- 2015
- 1030
- 7211
- 1248
- 1263
- 8513
- 5245
- 1421
- 8415
- 0107
Número ganador: 65
Significado en los sueños:
65 - El cazador
El cazador simboliza determinación, estrategia y perseverancia para alcanzar un objetivo. En los sueños suele representar la búsqueda de oportunidades, la capacidad para actuar con decisión y la importancia de mantener el enfoque frente a los desafíos. También puede indicar que se acerca el momento de obtener los frutos del esfuerzo realizado.