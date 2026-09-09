Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 30148

1- 2501

2- 6484

3- 9719

4- 6536

5- 6273

6- 5878

7- 6067

8- 9873

9- 6533

10- 1178

11- 2274

12- 1408

13- 6693

14- 9793

15- 8662

16- 5052

17- 4239

18- 0984

19- 0640

20- 5836

El 01 en el mundo de los sueños es El Agua



