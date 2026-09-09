Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30148
1- 2501
2- 6484
3- 9719
4- 6536
5- 6273
6- 5878
7- 6067
8- 9873
9- 6533
10- 1178
11- 2274
12- 1408
13- 6693
14- 9793
15- 8662
16- 5052
17- 4239
18- 0984
19- 0640
20- 5836
El 01 en el mundo de los sueños es El Agua
26 C ° ST 25.99 °
9 Septiembre de 2026 13.46
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 30148
1- 2501
2- 6484
3- 9719
4- 6536
5- 6273
6- 5878
7- 6067
8- 9873
9- 6533
10- 1178
11- 2274
12- 1408
13- 6693
14- 9793
15- 8662
16- 5052
17- 4239
18- 0984
19- 0640
20- 5836
El 01 en el mundo de los sueños es El Agua