Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 1 6 3

5922 8320 8098 0416 7720 1557 0593 0808 6919 1242 9622 1639 5934 7733 1372 9671 0203 0036 1690 3426

Número ganador: 22

22 - El loco

Según los sueños el 22 corresponde a "El loco". Tradicionalmente, este número se vincula con lo inesperado, la espontaneidad y situaciones que pueden escapar de lo habitual. También puede representar cambios repentinos, decisiones impulsivas o la necesidad de animarse a tomar un camino diferente.