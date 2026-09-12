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Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Sábado 12 de setiembre de 2026.

12 Septiembre de 2026 14.40

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 1 6 3

  1. 5922
  2. 8320
  3. 8098
  4. 0416
  5. 7720
  6. 1557
  7. 0593
  8. 0808
  9. 6919
  10. 1242
  11. 9622
  12. 1639
  13. 5934
  14. 7733
  15. 1372
  16. 9671
  17. 0203
  18. 0036
  19. 1690
  20. 3426

Número ganador: 22

22 - El loco

Según los sueños el 22 corresponde a "El loco". Tradicionalmente, este número se vincula con lo inesperado, la espontaneidad y situaciones que pueden escapar de lo habitual. También puede representar cambios repentinos, decisiones impulsivas o la necesidad de animarse a tomar un camino diferente.

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