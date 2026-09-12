Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 3 0 1 6 3
- 5922
- 8320
- 8098
- 0416
- 7720
- 1557
- 0593
- 0808
- 6919
- 1242
- 9622
- 1639
- 5934
- 7733
- 1372
- 9671
- 0203
- 0036
- 1690
- 3426
Número ganador: 22
22 - El loco
Según los sueños el 22 corresponde a "El loco". Tradicionalmente, este número se vincula con lo inesperado, la espontaneidad y situaciones que pueden escapar de lo habitual. También puede representar cambios repentinos, decisiones impulsivas o la necesidad de animarse a tomar un camino diferente.