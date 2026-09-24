Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Vespetina 13.30 hs

Sorteo n° 30213

1- 5540

2- 0504

3- 7359

4- 0017

5- 4761

6- 3369

7- 0122

8- 1658

9- 1776

10- 4596

11- 9390

12- 3171

13- 3675

14- 1953

15- 0141

16- 6458

17- 2524

18- 4050

19- 0292

20- 9130

El 40 en el mundo de los sueños es El Cura



