Resultado del sorteo vespertino de la Quiniela de Catamarca

Vespetina 13.30 hs
Sorteo n° 30213
1- 5540
2- 0504
3- 7359
4- 0017
5- 4761
6- 3369
7- 0122
8- 1658
9- 1776
10- 4596
11- 9390
12- 3171
13- 3675
14- 1953
15- 0141
16- 6458
17- 2524
18- 4050
19- 0292
20- 9130
El 40 en el mundo de los sueños es El Cura
32 C ° ST 30.19 °
24 Septiembre de 2026 13.56
Vespetina 13.30 hs
Sorteo n° 30213
1- 5540
2- 0504
3- 7359
4- 0017
5- 4761
6- 3369
7- 0122
8- 1658
9- 1776
10- 4596
11- 9390
12- 3171
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15- 0141
16- 6458
17- 2524
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19- 0292
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