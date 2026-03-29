Telekino: los números ganadores del sorteo 2.421 del domingo 29 de marzo de 2026

El Telekino de este domingo 29 de marzo sortea una nueva jugada en Argentina. Te mostramos a continuación los resultados para que puedas controlar los números y saber quiénes salieron ganadores.

Además de la modalidad original de Telekino, Rekino también sortea semanalmente con el número del cartón (parte izquierda) diversos premios.

Entre los mismos, pueden haber autos, electrodomésticos o viajes. Sólo son válidos los cartones vendidos, habiendo ganadores diferentes todas las semanas.

Telekino de hoy: controlá tu cartón

El juego del Telekino se juega los domingos, como es costumbre en Argentina. Esta vez, se realiza el sorteo 2.421.

Estos son los números ganadores del domingo 29 de marzo:

Telekino: resultados del 29 de marzo para controlar cartón

15 - 23 - 19 - 13 - 18 - 03 - 21 - 05 - 17 - 20 - 02 - 01 - 07 - 24 - 08

Rekino: resultados del 29 de marzo para controlar cartón

15 - 19 - 02 - 10 - 22 - 25 - 14 - 18 - 06 - 24 - 09 - 04 - 20 - 11 - 05

Telekino: aciertos, ganadores e importes del 22 de marzo

15 aciertos: vacante, más de $ 728 millones.

14 aciertos: 23 ganadores, $ 418.804 cada uno.

13 aciertos: 657 ganadores, $ 44.255 cada uno.

12 aciertos: 7.849 ganadores, $ 12.704 cada uno.

Rekino: aciertos, ganadores e importe

Hubo 1 ganador que se lleva $ 3.567.592.

¿Cómo se juega al Telekino?

Cada cartón, que cuesta $ 100, tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25). Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

¿Qué es el Rekino y cómo jugarlo?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino. El Rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

¿Qué otros premios da el Telekino?

Adicional a los sorteos de la modalidad Telekino y Rekino, semanalmente se sortean con el número de cartón (en la parte izquierda del cartón) distintos premios como pueden ser autos, electrodomésticos o viajes. De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.

En el sitio oficial también podés chequear tu cartón.