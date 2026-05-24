Tremendo: récord en el Loto con una tarjeta que ganó más de $8.700 millones

La noche del último sorteo del Loto dejó una de las noticias más impactantes del año para el mundo de las apuestas y el azar en la Argentina. Un apostador o apostadora acertó la combinación exacta de la modalidad Match y se quedó con un pozo récord de más de 8.700 millones de pesos, en un resultado que rápidamente se convirtió en tema de conversación por la magnitud de la cifra.

El sorteo fue realizado por la Lotería de la Ciudad y tuvo como gran protagonista a una única tarjeta ganadora que logró acertar las seis bolillas de la modalidad Match. Los números que cambiaron la historia del ganador fueron:

13

15

18

19

29

32

La cifra exacta del premio alcanzó los 8.764.520.426 pesos, convirtiéndose en uno de los pozos más importantes entregados por el juego en los últimos años.

La expectativa alrededor del sorteo había crecido durante las jornadas previas debido a que el pozo acumulado llevaba varios meses sin salir. Según se informó oficialmente durante la transmisión, la última vez que había aparecido un ganador en la modalidad Match había sido en 2024.

Los números de la suerte y las interpretaciones populares

Como suele ocurrir en este tipo de acontecimientos, la combinación ganadora también despertó interpretaciones ligadas a las tradicionales asociaciones de números y sueños.

De acuerdo con esa costumbre popular, los números sorteados representan:

13: la yeta

15: la niña bonita

18: la sangre

19: el pescado

29: San Pedro

32: el dinero

La coincidencia de que el número 32 esté relacionado simbólicamente con el dinero alimentó aún más las repercusiones alrededor del premio multimillonario. La identidad de la persona ganadora no fue difundida, una medida habitual por razones de seguridad, especialmente cuando se trata de montos de semejante magnitud.

Cuánto dinero cobrará realmente el ganador

Aunque el monto bruto supera ampliamente los 8.700 millones de pesos, el premio final que recibirá quien acertó las seis bolillas será menor debido a los descuentos impositivos correspondientes.

Según trascendió, luego de aplicarse las retenciones, el ganador terminará cobrando cerca de 6.272.700 pesos. Tomando como referencia la cotización oficial del dólar comprador del Banco Nación, que el viernes había cerrado en 1.425 pesos, la suma representa algo más de 4,4 millones de dólares.

La cifra coloca al premio entre los más relevantes del país y marca un antes y un después para quien haya realizado la apuesta ganadora.

El antecedente del Quini 6

A pesar de tratarse de un pozo extraordinario, el premio del Loto no logró superar el récord reciente entregado por el Quini 6.

En diciembre del año pasado, un apostador santafesino ganó 8.844.300.000 pesos en ese juego, luego de acertar la combinación: 05, 15, 25, 33, 40 y 45. Aquella cifra continúa siendo superior al pozo entregado ahora por el Loto, aunque ambos casos quedaron instalados como dos de los premios más impactantes registrados en el país.

Los premios millonarios antes de la convertibilidad

El impacto económico del premio actual también abrió comparaciones históricas respecto de otros grandes pozos entregados en décadas anteriores, especialmente durante el período de convertibilidad.

Como referencia emblemática aparece el caso del 27 de septiembre de 2000, cuando un apostador de Villa Lugano ganó la modalidad Revancha con un pozo de 20.938.157 pesos/dólares. En aquel contexto económico, el monto tenía un poder adquisitivo extraordinario y representaba casi el triple del premio absoluto sorteado actualmente.

La magnitud de ese premio puede entenderse a partir de dos comparaciones mencionadas en torno a aquella época: