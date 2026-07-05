Catamarca: Rescataron a turistas que permanecían varados desde el viernes en la cordillera

Momentos de extrema tensión se vivieron en la cordillera, donde un grupo de turistas permaneció varado desde el viernes en la zona de Laguna Negra, en cercanías del Balcón del Pissis, debido a las adversas condiciones climáticas y a la imposibilidad de continuar el recorrido con el vehículo en el que se desplazaban.

Según informó Radio Valle Viejo, los visitantes viajaban en una camioneta de tracción simple, que quedó inmovilizada en plena montaña. Ante las bajas temperaturas, lograron resistir permaneciendo dentro del rodado con el motor encendido mientras esperaban ser auxiliados.

El rescate fue concretado por baqueanos de la zona, quienes lograron llegar hasta el lugar y poner a salvo a los turistas, iniciando luego el regreso hacia Fiambalá.

Cuando los organismos oficiales desplegaron el operativo de emergencia, tanto los turistas como los baqueanos ya se encontraban retornando hacia la ciudad, por lo que no fue necesaria una intervención directa en el sitio donde habían quedado atrapados.

Reclamos por la falta de controles

Tras el episodio, surgieron cuestionamientos por la presunta falta de controles en el puesto conocido como "kilómetro cero", donde, según señalaron, debería advertirse a los visitantes sobre las condiciones climáticas adversas y restringirse el acceso cuando existe riesgo para la circulación.

El hecho volvió a poner en debate la necesidad de reforzar los controles y las medidas preventivas para quienes transitan los caminos de alta montaña, especialmente durante el invierno, cuando las nevadas y las temperaturas bajo cero incrementan el riesgo en la zona cordillerana.