Un apostador ganó más de $1.080 millones en el Quini 6: los números de la fortuna

Un apostador de Bosques, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el principal ganador del último sorteo del Quini 6 al acertar los seis números de la modalidad La Revancha y obtener un premio superior a los $1.080 millones. La información fue difundida por la Lotería de Santa Fe, que confirmó la combinación ganadora y el resultado que permitió al jugador quedarse con uno de los pozos más importantes del sorteo.

Los números que llevaron al apostador a obtener el premio millonario fueron 22, 26, 35, 42, 43 y 45. La coincidencia completa con la combinación sorteada en La Revancha le permitió quedarse con la suma informada, en una edición que también dejó otros ganadores en la modalidad Siempre Sale.

El resultado tuvo como protagonista a un jugador bonaerense, cuyo acierto se produjo en una de las distintas modalidades que integran el Quini 6. La Revancha fue la instancia que entregó el premio más destacado entre los resultados informados, con una cifra que superó los $1.080 millones.

La combinación ganadora quedó conformada por seis números que también aparecieron parcialmente en otras modalidades del sorteo. Entre ellos, el 22 y el 26 se repitieron en Siempre Sale, mientras que el 45 también formó parte de los números del Tradicional Primer Sorteo. El 26, además, apareció en La Segunda.

Siempre Sale: dos ganadores de Córdoba y Santa Fe

El sorteo también registró ganadores en la modalidad Siempre Sale, en la que dos apostadores, oriundos de Córdoba y Santa Fe, se repartieron un premio superior a los $368,7 millones.

Este resultado se sumó al premio principal obtenido en La Revancha y amplió la lista de jugadores beneficiados por el sorteo. Mientras el apostador de Bosques acertó los seis números de la combinación ganadora de esa modalidad, los dos jugadores de Córdoba y Santa Fe obtuvieron el premio correspondiente a Siempre Sale.

La combinación sorteada en esta última modalidad estuvo integrada por los números 20, 22, 26, 35, 36 y 37. De este modo, el 22, el 26 y el 35 coincidieron con números que también aparecieron en la combinación ganadora de La Revancha, aunque cada modalidad tuvo su propia secuencia de seis cifras.

El premio de Siempre Sale superó los $368,7 millones y fue distribuido entre los dos ganadores. La información disponible identifica sus procedencias provinciales, aunque no precisa las localidades de Córdoba y Santa Fe en las que realizaron sus apuestas.

Todos los números sorteados en el Quini 6

Las distintas modalidades del Quini 6 dejaron las siguientes combinaciones, según los resultados informados:

Tradicional Primer Sorteo: 06, 25, 34, 36, 38 y 45.

La Segunda: 09, 19, 26, 29, 33 y 44.

La Revancha: 22, 26, 35, 42, 43 y 45.

Siempre Sale: 20, 22, 26, 35, 36 y 37.

Cada modalidad contó con su propia combinación, con diferencias en los números seleccionados y en los premios correspondientes. La Revancha concentró el resultado más importante de esta edición, gracias al acierto de los seis números por parte del apostador de Bosques. En Siempre Sale, en tanto, dos jugadores se repartieron el premio superior a los $368,7 millones.

La comparación entre las cuatro combinaciones permite observar algunas coincidencias numéricas. El 26 apareció en La Segunda, La Revancha y Siempre Sale. El 35 se repitió en La Revancha y Siempre Sale, mientras que el 45 formó parte de los resultados del Tradicional Primer Sorteo y La Revancha. Estas coincidencias corresponden a los números publicados para cada modalidad.

Los pozos estimados para el próximo sorteo

Tras conocerse los resultados, también se informaron los montos estimados para los pozos del próximo sorteo del Quini 6. Las cifras previstas varían según la modalidad y ubican a La Segunda como la que contará con la estimación más elevada, seguida por el Tradicional Primer Sorteo.

Los montos anunciados son los siguientes:

Tradicional Primer Sorteo: $1.320 millones.

La Segunda: $1.940 millones.

La Revancha: $800 millones.

Siempre Sale: $490 millones.

Extra: $200 millones.

De acuerdo con esas estimaciones, el pozo de La Segunda alcanzará los $1.940 millones, mientras que el Tradicional Primer Sorteo tendrá un monto previsto de $1.320 millones. Para La Revancha se estiman $800 millones y para Siempre Sale, $490 millones. La modalidad Extra contará con un pozo estimado de $200 millones.

Los montos corresponden a las estimaciones anunciadas para el próximo sorteo y se distribuyen entre las cinco modalidades detalladas. Las cifras permiten conocer los valores previstos para cada instancia, luego de una edición que dejó un ganador de más de $1.080 millones en La Revancha y dos apostadores que se repartieron más de $368,7 millones en Siempre Sale.