A casi una semana del terremoto en Colombia, buscan a 143 desaparecidos entre los escombros

A seis días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de emergencia mantienen las tareas de búsqueda para localizar a las 143 personas que continúan desaparecidas entre los escombros.

El último balance oficial elevó a 289 la cantidad de muertos y a 4.187 los heridos. Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate en las zonas más afectadas, aunque reconocen que el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar personas con vida.

El terremoto ocurrió el lunes y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Entre las ciudades más afectadas se encuentran Cali y Pereira, donde se registraron edificios colapsados y miles de viviendas destruidas o dañadas.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno colombiano declaró el desastre nacional y mantiene un puesto de mando unificado para coordinar las tareas de asistencia, rescate y búsqueda.

Buscan a 143 personas entre los escombros

Desde la Base Naval de Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad de los equipos desplegados continúa siendo encontrar a las personas que permanecen desaparecidas.

"La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas", afirmó el mandatario durante una recorrida por las zonas afectadas.

Las tareas se desarrollan contrarreloj debido a que la denominada ventana de esperanza para encontrar sobrevivientes se reduce a medida que pasan los días.

El capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa israelí, señaló que las posibilidades de hallar personas con vida disminuyen con el paso del tiempo, aunque remarcó que los rescatistas continúan trabajando para localizar posibles sobrevivientes.

Colombia autorizó la participación de tres equipos internacionales en las tareas de búsqueda y rescate: grupos provenientes de Israel, Estados Unidos y Ecuador.

En Cali, los rescatistas israelíes ya recuperaron cuatro cuerpos entre los restos de un edificio que colapsó como consecuencia del terremoto.

Miles de viviendas fueron destruidas

La magnitud del desastre también se refleja en los daños materiales. Según el balance oficial, 186.000 personas fueron afectadas por el terremoto.

Además, 26.945 viviendas quedaron destruidas y otras 127.557 sufrieron daños, mientras que al menos 66 edificios colapsaron.

Cali y Pereira aparecen entre los principales puntos afectados por el sismo. Las tareas de emergencia se complican por la magnitud de los daños y por las réplicas que se registraron después del terremoto.

El terremoto también golpeó a las escuelas

La emergencia alcanzó además al sistema educativo colombiano. De acuerdo con el relevamiento oficial, 2.838 establecimientos educativos sufrieron daños como consecuencia del terremoto.

Frente a esta situación, el gobierno anunció que las clases se desarrollarán de manera virtual, aunque todavía no estableció una fecha para el regreso de los estudiantes a las aulas.

Mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción, los equipos de rescate concentran sus esfuerzos en los 143 desaparecidos que todavía son buscados entre los escombros.