A horas de que venza el ultimátum, Trump lanzó: "Toda una civilización morirá"

La crisis entre Estados Unidos e Irán ingresó en una fase de máxima tensión luego de que Donald Trump publicara un nuevo mensaje en su cuenta de Truth Social, a horas de que expire el ultimátum vinculado con la reapertura del estrecho de Ormuz.

La advertencia presidencial elevó el tono del conflicto con una frase de fuerte impacto: "Toda una civilización morirá esta noche", en referencia a la posibilidad de una nueva escalada militar si Teherán no modifica su postura. El mensaje se inscribe en una secuencia de amenazas previas en las que el mandatario estadounidense ya había anticipado ataques sobre centrales eléctricas, puentes e infraestructura crítica si no se restablece la libre navegación.

El plazo mencionado tiene como límite las 21.00 de la Argentina, momento a partir del cual la Casa Blanca podría redefinir su estrategia en la zona.

La respuesta iraní: "Irá más allá de la región"

Desde Teherán, la réplica llegó a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, que advirtió que una ofensiva estadounidense sobre infraestructura civil provocará una reacción de mayor alcance.

Según el comunicado citado por la agencia Fars, el cuerpo militar aseguró que, si Washington "cruza las líneas rojas", la respuesta "irá más allá de la región". El mensaje incluyó además una amenaza directa sobre las infraestructuras energéticas de Estados Unidos y sus socios, con el objetivo de dejarlos privados durante años del petróleo y el gas de la región.

Entre los puntos centrales del posicionamiento iraní se destacaron:

Respuesta recíproca ante agresiones contra instalaciones civiles

Fin de la contención previa sobre objetivos regionales

Posible ampliación del teatro de operaciones

Impacto sobre la infraestructura energética de aliados de EE.UU.

La Guardia sostuvo que hasta ahora había mostrado "gran contención", pero aclaró que esas consideraciones fueron eliminadas.

Kharg, el corazón petrolero bajo amenaza

Mientras la tensión verbal crece, se reportaron fuertes explosiones en la isla de Kharg, enclave considerado el principal centro de exportación petrolera iraní. La relevancia estratégica del punto es determinante: por allí pasa alrededor del 90% de los embarques de crudo del país, lo que convierte a la isla en una de las mayores vulnerabilidades estructurales de Teherán.

La isla, ubicada en el Golfo Pérsico, ya había sido señalada en semanas previas como un objetivo crítico dentro de la estrategia de presión estadounidense. Los reportes sobre explosiones refuerzan la centralidad del frente energético dentro del conflicto y explican el fuerte impacto que la crisis ya genera sobre el precio internacional del crudo.

Ormuz, el cuello de botella del petróleo mundial

El trasfondo de la escalada sigue siendo el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, vigente desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Por ese corredor marítimo circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, razón por la cual cualquier restricción sobre el paso de buques tiene consecuencias inmediatas sobre los mercados globales. Según la información base, Teherán solo permite el paso de barcos pertenecientes a países que considera "amigos", una decisión que disparó el precio del crudo y tensionó aún más la respuesta estadounidense.

La combinación entre el bloqueo de Ormuz y la amenaza sobre Kharg coloca al sistema energético regional en un punto de alta fragilidad.

Una noche clave para la evolución del conflicto

La secuencia de amenazas cruzadas, el vencimiento del ultimátum y la posibilidad de ataques sobre infraestructura civil configuran una jornada decisiva.

La posición de Washington apunta a forzar la reapertura del paso marítimo estratégico, mientras Irán advierte que cualquier golpe sobre sus centrales eléctricas, puentes o centros petroleros podría derivar en una respuesta extendida.

Con Kharg en el centro de la escena y Ormuz como eje de la disputa, las próximas horas aparecen como determinantes para definir si la crisis deriva en una nueva fase militar o si se abre una instancia diferente en la negociación