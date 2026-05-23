Tragedia minera en China: una explosión de gas dejó al menos 90 muertos y hay trabajadores atrapados

Al menos 90 personas murieron tras una explosión de gas registrada en una mina de carbón ubicada en Liushenyu, al norte de China. Además, cerca de una decena de trabajadores permanecen desaparecidos bajo tierra, mientras continúan los operativos de rescate.

El accidente ocurrió el viernes a las 19:29, hora local, cuando 247 mineros realizaban tareas dentro del yacimiento. Aunque la mayoría logró ser evacuada, al menos 90 trabajadores perdieron la vida como consecuencia de la explosión.

Según informó la agencia estatal Xinhua, unos 350 rescatistas fueron desplegados en la zona y continúan buscando "intensamente" a nueve personas que todavía permanecen desaparecidas.

Además, 123 personas debieron ser hospitalizadas, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico o grave, de acuerdo con datos difundidos por la televisión estatal CCTV.

Detectaron altos niveles de monóxido de carbono

La prensa estatal informó que, al momento de la explosión, se registraron niveles de monóxido de carbono que superaban ampliamente los límites permitidos dentro de la mina.

El hecho ya es considerado el peor desastre minero ocurrido en China en los últimos 17 años y las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente a medida que avancen las tareas de rescate.

El dramático relato de un sobreviviente

Uno de los mineros que logró escapar, identificado como Wang Yong, relató a la cadena CCTV cómo sobrevivió a la explosión en medio de una "nube de humo" con olor a azufre.

El trabajador explicó que se encontraba en el frente de trabajo 311 cuando comenzó a percibir humo, aunque aseguró no haber escuchado ninguna detonación previa.

"Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura", contó el minero, quien inmediatamente alertó a sus compañeros para que corrieran hacia la salida.

Durante la huida, Wang aseguró haber visto a varias personas afectadas por el humo y relató que incluso perdió el conocimiento por más de una hora.

"Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina", afirmó.

Xi Jinping pidió una investigación exhaustiva

El presidente de Xi Jinping solicitó movilizar "todos los medios" para asistir a los heridos y ordenó una investigación exhaustiva sobre el accidente.

Además, pidió reforzar las medidas de seguridad laboral y evitar nuevos episodios similares.

"Todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral y prevenir con determinación accidentes graves y catástrofes", expresó el mandatario.

La agencia Xinhua informó también que una persona "responsable" de la empresa minera fue puesta bajo control judicial.

La mina se encuentra a unos 500 kilómetros al suroeste de Beijing, en la provincia de Shanxi, una de las regiones más pobres del país pero también uno de los principales centros de extracción de carbón.

Pese al crecimiento de las energías renovables, China continúa siendo el mayor consumidor mundial de carbón y uno de los principales emisores globales de dióxido de carbono. Actualmente, más de 1,5 millones de personas trabajan en minas de carbón en el país asiático.