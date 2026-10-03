Acusan a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía en Manchester

Dos ciudadanos iraníes fueron acusados en el Reino Unido de planificar un atentado contra una sinagoga de la ciudad inglesa de Manchester, en el marco de una investigación antiterrorista que también involucra presuntas tareas de vigilancia sobre instalaciones de la comunidad judía local.

Los imputados, identificados como Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34, comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde fueron formalmente acusados por su presunta participación en un plan para atacar la congregación Heaton Park y el Museo Judío de Manchester.

Durante la audiencia, ninguno de los acusados se declaró culpable de los cargos presentados. La jueza Nina Tempia dispuso que ambos permanezcan detenidos hasta una nueva comparecencia prevista para el próximo 23 de octubre ante el Tribunal Penal Central de Londres.

Según la Fiscalía británica, los sospechosos habrían actuado bajo instrucciones de una tercera persona radicada en Irán, quien presuntamente coordinó la operación y facilitó indicaciones para la fabricación de un artefacto explosivo casero elaborado con cloro.

Los investigadores sostienen que el material incautado incluía instrucciones detalladas para obtener los productos químicos y los elementos necesarios para la construcción del dispositivo.

Durante la presentación del caso, el fiscal señaló que los acusados fueron observados realizando tareas de reconocimiento y vigilancia sobre objetivos vinculados a la comunidad judía de Manchester, conducta que fue considerada compatible con la preparación de un posible ataque.

De acuerdo con información difundida por las autoridades británicas, ambos hombres ingresaron al Reino Unido de manera irregular tras cruzar el Canal de la Mancha hace más de seis años. Salehi obtuvo posteriormente asilo, mientras que la solicitud presentada por Ahmadyan aún se encontraba en trámite.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, calificó el caso como una muestra de las amenazas que enfrenta el país tanto por organizaciones terroristas como por actores estatales extranjeros.

Por su parte, la coordinadora nacional de la policía antiterrorista, Vicki Evans, indicó que la investigación apunta a un hecho aislado y aseguró que actualmente no existe una amenaza directa para la población.

El caso adquirió especial relevancia por la sensibilidad del objetivo presuntamente elegido. Hace casi un año, durante las celebraciones de Yom Kipur, la misma congregación de Heaton Park fue escenario de un ataque en el que un hombre de origen sirio embistió el edificio con un vehículo mientras portaba un falso chaleco explosivo y un cuchillo. El episodio dejó dos personas fallecidas y tres heridas.

La investigación continúa en curso y las autoridades británicas mantienen bajo análisis los vínculos y el alcance de la presunta planificación del atentado.