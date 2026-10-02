Conflicto en Medio Oriente: Estados Unidos envió un tercer portaaviones y 10 mil soldados

El Pentágono envió un tercer grupo de ataque de portaaviones y buques adicionales del Cuerpo de Marines a Medio Oriente y entre 9 mil y 10 mil efectivos estadounidenses más a la región, informó The Wall Street Journal (WSJ).

Funcionarios estadounidenses citados por dicho medio indicaron que los buques, los aviones de combate, los infantes de marina y los marineros llegarán a la región a finales de noviembre.

Dos portaaviones, el USS George H.W. Bush y el USS George Washington, ya se encuentran en Medio Oriente, mientras que el portaaviones USS Theodore Roosevelt zarpó el domingo de su puerto base en San Diego para un despliegue programado.

En ese sentido, si el USS George Washington permanece en la región después de la llegada del Roosevelt, habrá tres grupos de ataque de portaaviones por primera vez desde abril en Medio Oriente, señaló el diario.

El jueves, el presidente Donald Trump dijo en la Casa Blanca que Irán "dejará de existir" a menos que firme "un acuerdo muy justo", renovando así sus amenazas en medio de negociaciones estancadas. Por otro lado, en una entrevista publicada con la revista Time, dijo que era "posible" que intensifique los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato.

Además, Trump desestimó las informaciones sobre la escasez de municiones calificándolas de fake news.