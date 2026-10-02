Lula se mostró con una remera sobre Malvinas y reforzó su apoyo al reclamo

Durante una caravana de campaña desplegada en las calles de la ciudad de Río de Janeiro, a tan solo dos días de los comicios presidenciales donde buscará su reelección, el presidente de Brasil y candidato Luiz Inácio Lula da Silva protagonizó un hecho de fuerte impacto internacional. Mientras se desplazaba a bordo de una camioneta acompañado por miles de simpatizantes que participaban de la movilización, el mandatario recibió desde el público una remera de color negro con letras blancas.

La prenda contenía estampada la inscripción "Las Malvinas son argentinas", utilizando la misma consigna y tipografía de la emblemática bandera que desplegaron los futbolistas de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en la Copa Mundial. Al advertir el contenido del mensaje impreso en la tela, Lula da Silva sonrió ante la multitud y exhibió la remera durante varios segundos frente a los asistentes. La imagen captada durante la jornada se difundió de forma rápida a través de diversas redes sociales, así como en cadenas de medios de comunicación brasileños y argentinos.

Escenario de creciente tensión internacional

El episodio protagonizado por el jefe de Estado brasileño tuvo lugar en un marco de creciente tensión diplomática entre la República Argentina y el Reino Unido por la disputa de la soberanía sobre el archipiélago situado en el Atlántico Sur. En el transcurso de las últimas semanas, la administración encabezada por el presidente Javier Milei intensificó las protestas contra la explotación de recursos naturales en las islas. Asimismo, el gobierno argentino avanzó con la presentación de iniciativas ante diversos foros internacionales con el objetivo de cuestionar proyectos vinculados al desarrollo hidrocarburífero en la zona marítima circundante.

Por su parte, las autoridades del gobierno de Londres rechazaron categóricamente los planteos formulados por la Argentina. En sus declaraciones, la administración británica reiteró su postura histórica sosteniendo que las denominadas Falkland Islands constituyen un territorio británico de ultramar, al tiempo que defendieron de manera explícita la aplicación del principio de autodeterminación para los habitantes del archipiélago.

Respaldos institucionales y diplomacia bilateral

El gesto de Lula da Silva se produjo pocas semanas después de que el gobierno de Brasil ratificara de forma oficial su postura sobre la causa del Atlántico Sur. En el marco de los festejos por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil celebrados en la ciudad de Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada de ese país, Eduardo Uziel, pronunció un discurso en el que abordó la posición histórica de su nación ante representantes de los sectores político, diplomático y empresarial.

Las precisiones brindadas por el diplomático brasileño sobre la relación bilateral incluyeron los siguientes puntos:

El respaldo prestado a la Argentina en el reclamo por la soberanía de las islas se ha mantenido invariable desde el año 1833.

La postura respecto a la cuestión Malvinas es considerada por Brasil como una política de Estado siempre por convicción.

La relación diplomática entre ambas naciones representa una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía.

Vínculos por encima de las diferencias ideológicas

La reafirmación del respaldo institucional sobre la cuestión de la soberanía en Malvinas aconteció dentro de un contexto bilateral caracterizado por las evidentes diferencias ideológicas que distancian a Luiz Inácio Lula da Silva y a Javier Milei. Pese a estas divergencias de tinte político entre ambos mandatarios, las diplomacias de Brasilia y Buenos Aires han procurado implementar mecanismos para mantener en funcionamiento los canales institucionales y los intercambios comerciales.

Como parte de estas gestiones, a comienzos del mes de septiembre una delegación de carácter multipartidario integrada por legisladores argentinos realizó un viaje oficial a la ciudad de Brasilia. El propósito de la comitiva fue impulsar una agenda de diplomacia parlamentaria enfocada en preservar la relación bilateral. Durante la visita, los parlamentarios mantuvieron reuniones de trabajo con altos funcionarios del gabinete brasileño, entre los que se destacaron:

Mauro Vieira, canciller de la República Federativa de Brasil.

Celso Amorim, asesor presidencial de la jefatura de Estado.

A pesar de la realización de dichos encuentros con las autoridades del gobierno de Lula da Silva, las conversaciones mantenidas por la comitiva parlamentaria no derivaron en acuerdos concretos destinados a recomponer la relación política entre las administraciones de ambos países.