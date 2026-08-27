Al menos ocho guerrilleros murieron en un bombardeo del Ejército colombiano

Al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, murieron este jueves en un bombardeo militar en el departamento amazónico del Guaviare (centro-sur), anunció el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Es el ataque más letal ordenado por el nuevo gobierno hasta la fecha.

"En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra 8 terroristas dados de baja hasta ahora", escribió De la Espriella en su cuenta de X (Twitter).

El mandatario calificó como golpe contundente la operación "contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá", alias de Alexander Díaz Mendoza, jefe del EMBF, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ataque aéreo tuvo lugar en la madrugada en el departamento del Guaviare, en el sur del país, y en la operación posterior se decomisaron 11 fusiles y cinco ametralladoras, además de abundante material de logística y abastecimiento.

El bombardeo es el segundo de este tipo bajo el mandato de De la Espriella. Los rebeldes abatidos integraban las filas de una disidencia de las FARC que rechazó firmar el histórico acuerdo de paz en 2016.

"No tendrán escondite"

El gobierno reafirmó: La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. El presidente, que asumió hace solo tres semanas con la promesa de mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general, advirtió que Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Afirmó además que Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional.

Colombia atraviesa la peor ola de violencia en una década, causada por la guerra entre guerrillas y narcotraficantes en el país que más cocaína produce en el mundo. El expresidente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar la paz con todas las organizaciones ilegales, pero el nuevo gobierno rompió esas conversaciones y se comprometió a lanzar un plan de choque para doblegar a los grupos.

A comienzos de agosto el Ejecutivo informó sobre su primer bombardeo, que dejó dos guerrilleros muertos y civiles heridos; y el 12 de agosto autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.