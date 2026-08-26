Un nuevo sismo de magnitud 5.1 sacudió varias ciudades de Colombia

Un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter con epicentro en la localidad de Los Santos, en el departamento de Santander, en la zona central de Colombia, se registró hoy miércoles antes del mediodía sin reporte hasta el momento de víctimas o daños, informó el Servicio Geológico Colombiano.

La institución indicó en un reporte que el movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 hora local (6:45 GMT) y a una profundidad de 149 kilómetros.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, no se reportan hasta el momento ni víctimas o daños estructurales a consecuencia del sismo, sentido tanto en la ciudad de Bogotá, capital del país sudamericano, como en varios municipios de los estados de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander.

En varias capitales de departamentos se activaron los protocolos de evacuación en conjuntos residenciales, escuelas y oficinas.

Las autoridades locales llevan a cabo los protocolos de monitoreo en zonas urbanas y rurales para descartar afectaciones a personas o infraestructuras.

Se trata del movimiento más fuerte registrado en Colombia desde el devastador terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto que dejó al menos 331 muertos y unos 240 desaparecidos.