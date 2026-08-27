Tragedia en Nepal: los impresionantes rescates y la huida de los elefantes tras la catástrofe

La magnitud de la catástrofe que golpeó la frontera entre Nepal y Tíbet quedó reflejada en las imágenes de impresionantes rescates, avalanchas de lodo que envolvieron edificios y hasta la huida de un grupo de elefantes ante el aumento del caudal de las aguas. Mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en la zona afectada, la policía nepalí informó la recuperación de al menos 157 cuerpos, mientras más de 800 personas, en su mayoría turistas, continúan desaparecidas.

Equipos de rescate se movilizaron este miércoles para intentar encontrar a cientos de personas cuyo paradero se desconoce tras las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra, que provocaron al menos 160 muertes según el balance informado sobre el desastre. Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar debido a la magnitud de los daños y a las dificultades para acceder a algunas de las zonas afectadas.

El fenómeno arrasó aldeas enteras y dejó un escenario de destrucción en una región montañosa y de difícil acceso, situada en las estribaciones del Himalaya.

"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas", relató a la agencia AFP Suman Chalise, un profesor de 34 años de la localidad nepalí de Nuwakot.

"Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió.

🔴 ADMIRABLE‼️ En Nepal, las personas que luchan por sobrevivir son salvadas por elefantes. pic.twitter.com/ojhCsqQZSG — Liliana Franco (@lilianaf523) August 26, 2026

Las impactantes imágenes de la catástrofe

Un video de vigilancia registrado del lado chino de la frontera mostró la violencia con la que avanzó la avalancha. En las imágenes se observa una furiosa masa de lodo y escombros que se estrella contra un edificio de varios pisos durante la mañana del miércoles.

El deslave termina envolviendo la estructura, mientras decenas de personas corren para escapar. La crecida, además, arrastra colectivos y autos como si fueran juguetes, en una secuencia que refleja la fuerza del fenómeno. Otro video que se viralizó en las redes sociales mostró una escena diferente, aunque también vinculada con el aumento del caudal provocado por las inundaciones en Nepal. Un grupo de elefantes emerge del río Karnali, a la altura del distrito indio de Bahraich, mientras escapa del crecimiento de las aguas.

Las imágenes de los animales abandonando el cauce se sumaron a las múltiples escenas que comenzaron a circular luego del desastre.

Unos elefantes sobrevivieron la inundacion de nepal y llegaron flotando hasta la represa del río karnali (la india) pic.twitter.com/Ek0vEjbGER — ElBuni (@therealbuni) August 26, 2026

Rescates aéreos en medio del barro y la destrucción

El Ejército nepalí difundió imágenes de uno de los rescates realizados en la zona. En ellas se observa a un joven que logró subirse al borde de un balcón para poder abordar un helicóptero militar.

La aeronave maniobró hasta quedar a pocos centímetros de la estructura, permitiendo concretar el rescate en medio de las difíciles condiciones que dejó la inundación. El gobierno nepalés informó que:

94 personas fueron rescatadas por las tripulaciones de seis helicópteros militares.

Otras 12 personas fueron rescatadas mediante cinco helicópteros civiles.

27 personas fueron auxiliadas por rescatistas en tierra.

En las áreas más afectadas, los equipos de emergencia avanzaban a través del barro y el lodo en busca de sobrevivientes, luego de que las aguas inundaran y sepultaran los pisos inferiores de edificios de varias plantas. La policía de Nepal informó la recuperación de 157 cuerpos, mientras las tareas para localizar sobrevivientes continúan en una zona caracterizada por su compleja geografía y sus dificultades de acceso.

Cientos de turistas continúan desaparecidos

Uno de los aspectos más preocupantes de la tragedia es la gran cantidad de turistas cuyo paradero todavía se desconoce. Según el Ministerio de Turismo de Nepal, unas 403 personas aún no habían sido localizadas varias horas después de producido el desastre. De ese total, 341 son extranjeros.

La Junta de Turismo informó que entre los extranjeros desaparecidos se encontraban:

142 ciudadanos de India.

Personas procedentes de Australia .

. Reino Unido .

. Malasia .

. Países Bajos .

. Portugal .

. Sudáfrica .

. Corea del Sur .

. Ucrania .

. Estados Unidos.

La situación llevó a las autoridades y a los equipos de emergencia a concentrar los esfuerzos en la localización de personas en un área donde el desastre arrasó con poblaciones y sectores comerciales. David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), afirmó que "pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados".

Ante la emergencia, la organización comenzó a enviar suministros, entre ellos:

Mantas.

Botiquines de primeros auxilios.

Camillas.

Bolsas para cadáveres.

La posible causa del desprendimiento de tierra

Aunque todavía no está completamente clara la causa que originó las inundaciones, el canciller de Nepal, Shishir Khanal, sostuvo que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que posteriormente bloqueó un río.

Ese bloqueo habría generado un aumento del caudal y, como consecuencia, las inundaciones que provocaron la catástrofe. Por su parte, la agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

La versión fue acompañada por otra información difundida desde China. La cadena estatal CCTV informó que la catástrofe se originó en "un deslizamiento de tierra en el lado nepalí", lo que provocó "numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong", el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El Ejército nepalí continuaba realizando búsquedas aéreas y había rescatado a decenas de personas del distrito de Rasuwa, uno de los sectores más afectados por el desastre.

El riesgo de una nueva crecida

La emergencia podría agravarse. Qianggong Zhang, responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, advirtió a la AFP sobre la posibilidad de una segunda crecida.

El especialista explicó que existe ese riesgo debido a "un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China". La advertencia se suma a la preocupación de las autoridades, que continúan buscando sobrevivientes y tratando de reducir el impacto de una catástrofe que dejó aldeas enteras devastadas.

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que es urgente "hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", según informó la cadena estatal.

De acuerdo con lo señalado, el mandatario chino solo suele pronunciarse después de catástrofes cuando el balance de fallecidos es muy elevado.