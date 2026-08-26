Meta pagará US$ 17.000 millones por demandas sobre la adicción de menores

Meta acordó pagar 17.000 millones de dólares y adoptar medidas de protección infantil en Facebook e Instagram para poner fin a un juicio histórico sobre la adicción de adolescentes a las redes sociales, cerrando demandas presentadas por 47 estados, informaron el miércoles los fiscales generales estatales.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que habían iniciado la demanda contra el gigante tecnológico en 2023; sin embargo, los acuerdos anunciados han dado por concluido el juicio de forma anticipada.

El acuerdo incluye, solo en Virginia, un pago de 353 millones de dólares (302 millones de euros), y según el fiscal general Jay Jones es uno de los mayores en la historia de la protección del consumidor a nivel estatal en Estados Unidos, reportó Euronews y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

"Durante años, Meta engañó deliberadamente al público acerca de las características de diseño adictivas y perjudiciales que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes", afirmó Jones en un comunicado.

El acuerdo, añadió, "pondrá fin a estas prácticas peligrosas y proporcionará un alivio significativo que protegerá a los menores de los daños en línea". Los 17.000 millones de dólares representan una fracción de los ingresos previstos de la compañía para 2025, estimados en 201.000 millones de dólares.

La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones que vuelven adictos a los menores a sus plataformas y de ocultar este conocimiento al público. También sostenía que Meta vulneró la legislación federal al recopilar de forma sistemática datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

El juicio comenzó la semana pasada en Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers. Se esperaba que los casos en otros estados llegaran a juicio más adelante. Otros nueve fiscales generales presentaron también demandas en sus respectivos estados.

En virtud del acuerdo propuesto, Meta aceptó introducir una serie de funciones de seguridad, entre ellas un "límite máximo" estricto al tiempo diario de uso y pausas para los menores que utilizan Instagram y Facebook.

La compañía eliminará las notificaciones emergentes durante el horario escolar entre semana e implantará medidas sólidas de verificación de edad y controles de contenido adecuado a cada edad para impedir el acoso y el acceso a material nocivo relacionado con trastornos alimentarios y autolesiones.

También se introducirán controles parentales más sólidos y fáciles de usar, así como límites a las funciones de comparación social, como el recuento de "me gusta".