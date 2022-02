Alemania: El hombre que acrecentó el debate sobre el límite de velocidad en las rutas, por andar a más de 400 km/h

Semanas atrás el multimillonario checo Radim Passer aceleró su Bugatti Chiron hasta los 417 km/h en una autopista alemana -las famosas autobahn- sin límite de velocidad, grabó todo y lo compartió en las redes. El contenido se hizo viral y llegó hasta a las autoridades alemanas, que alertaron sobre el comportamiento temerario del conductor.

Pero parece que las cosas no quedaron ahí, y ahora, según informó el diario The Sun, las autoridades alemanas iniciaron una investigación formal contra Passer. ¿El objetivo? Comprobar si en todo momento tuvo el automóvil bajo control. De no ser así, el magnate podría enfrentar cargos de prisión.

El hecho ocurrió en la Autobahn A2 entre Berlín y Hannover, donde este checo aceleró hasta los 417 km/h. Lo hizo en el horario de menor tráfico con luz natural, a las 4:50 de la madrugada, en un tramo de 10 km donde, asegura, hay buena visibilidad y tres carriles.

El video se volvió viral y llegó a las propias autoridades alemanas, que condenaron el accionar. Si bien no se incumple ninguna norma, ya que la autopista ni tiene un límite de velocidad, consideraron que al conducir a tal velocidad puso en riesgo a terceros innecesariamente.

Según Associated Press, el Ministerio de Transporte alemán emitió un comunicado condenando la acción, en el que rechazan “cualquier comportamiento en el tráfico vial que ocasione o pueda poner en peligro a los usuarios de los caminos”.

La nota concluye de la siguiente manera: “Cualquiera que participe en el tránsito debe comportarse de tal manera que ninguna otra persona resulte perjudicada, puesta en peligro, obstaculizada o molestada más de lo que sea inevitable bajo las circunstancias”.

Así es el nuevo Chiron Super Sport. Foto Bugatti.

Por supuesto, el debate comenzó, no solo en las redes, ya que el tema de mantener las autopistas sin límite de velocidad es un debate que actualmente tiene lugar en la sociedad alemana.

Los que están a favor dicen que no hay motivo para limitar la velocidad: Alemania no tiene las cifras de accidentes de tránsito que poseen otros países y, por otro lado, está comprobado que la mayor parte de los automovilistas circulan a 130 km/h.

Quienes están en contra argumentan que justamente porque la mayoría de los automovilistas circulan a 130 km/h no tiene sentido, sumado a que aumenta el riesgo de un siniestro y proporciona una mayor contaminación, a la vez que desgasta más la infraestructura.

El Chiron tiene un motor de 16 cilindros en W de 8,0 litros y 1500 caballos de fuerza, capaz de catapultarlo a toda velocidad.