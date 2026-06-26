Ascienden a 589 los muertos y casi 3.000 heridos por el doble terremoto en Venezuela

La actualización oficial sobre las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela continúa reflejando la magnitud de la tragedia. Las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales ascendió a 589 personas, mientras que más de 2.980 personas resultaron heridas como consecuencia de los sismos que impactaron al país caribeño.

Los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, generando un escenario de destrucción que se agravó posteriormente con el registro de 138 réplicas, situación que mantuvo en alerta a las zonas afectadas y dificultó las tareas de asistencia y rescate.

Entre las regiones más golpeadas se encuentra el estado de La Guaira, que fue declarado "zona de desastre", mientras continúan los operativos destinados a localizar a las personas desaparecidas. En ese marco, la presidenta Delcy Rodríguez supervisó las tareas de búsqueda en la ciudad considerada como la más devastada por los terremotos, donde los equipos de emergencia continúan removiendo escombros en procura de encontrar sobrevivientes.

Las cifras oficiales y los datos sobre desaparecidos

Si bien el balance oficial confirma 589 fallecidos y más de 2.980 heridos, existen otros registros que difieren de las cifras difundidas por el chavismo.

De acuerdo con los datos publicados por la página desaparecidosterremotovenezuela.com, 50.270 personas aún no fueron encontradas de un total de 58.521 personas buscadas tras los terremotos. Según esa misma fuente, 8.251 personas fueron localizadas, mientras continúa la desesperada búsqueda del resto de los desaparecidos.

La diferencia entre las cifras oficiales y las difundidas por ese sitio web refleja la complejidad del escenario que atraviesa el país, mientras familiares y equipos de rescate mantienen la búsqueda de quienes permanecen sin ser ubicados.

Millones de personas afectadas por la emergencia

Mientras continúan las tareas de rescate, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo perteneciente a Naciones Unidas, advirtió que el impacto de los terremotos podría alcanzar dimensiones aún mayores.

La portavoz de la OIM, Zoe Brennan, indicó este viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos registrados el miércoles. Dentro de ese universo de afectados se incluirían dos millones de personas en la capital, Caracas, una de las zonas donde también se registraron importantes consecuencias derivadas del desastre.

Brennan señaló que los edificios colapsaron y las infraestructuras críticas sufrieron daños, una situación que limita el acceso de la población a los servicios básicos.

Asimismo, subrayó que la prioridad continúa siendo la búsqueda y el rescate de personas entre los escombros, tarea que concentra los esfuerzos de las autoridades y de los equipos especializados.

Amplio despliegue de ayuda internacional

Frente a la magnitud de la emergencia, la respuesta internacional comenzó a materializarse mediante el envío de personal especializado para colaborar en las tareas de rescate. Naciones Unidas informó que alrededor de 16 países enviaron equipos de búsqueda y rescate para ayudar en la localización de víctimas atrapadas entre los escombros.

En total, se desplegaron 25 equipos, integrados por más de un millar de rescatistas. De esos 25 grupos, 17 corresponden a equipos urbanos de búsqueda y rescate, procedentes de los siguientes países:

Suiza.

Estados Unidos.

Países Bajos.

Francia.

Qatar.

República Checa.

Alemania.

Jordania.

Reino Unido.

España.

Chile.

Colombia.

Ecuador.

Italia.

El Salvador.

México.

La información fue brindada durante una rueda de prensa por el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke.

El funcionario detalló además que los equipos provenientes de Suiza, Estados Unidos, Italia, Colombia, El Salvador, México y Chile ya arribaron a Venezuela, mientras que los restantes llegarán este viernes o durante los próximos días para iniciar sus labores inmediatamente después de su arribo.

Recursos para la respuesta humanitaria

En paralelo con el despliegue de personal especializado, Naciones Unidas anunció la liberación de recursos económicos destinados a fortalecer la asistencia en las zonas afectadas.

Jens Laerke informó que la oficina humanitaria del organismo internacional aprobó la liberación de 15 millones de dólares provenientes del Fondo Central de Respuesta a Emergencias, con el objetivo de contribuir a la respuesta humanitaria en Venezuela.

Los recursos se suman al operativo internacional que busca reforzar las tareas de búsqueda, rescate y atención de la emergencia generada por los terremotos.