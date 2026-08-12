España volvió a vivir un eclipse solar total después de 121 años

Miles de españoles disfrutaron este miércoles de un acontecimiento astronómico que no se producía en el país desde 1905. El eclipse solar total convirtió a España en uno de los principales escenarios europeos para observar un fenómeno excepcional, mientras otros puntos del continente pudieron contemplarlo, aunque de manera parcial.

El carácter extraordinario del acontecimiento movilizó a multitudes. Numerosas personas abandonaron las ciudades y se trasladaron hacia lugares desde los cuales pudieran observar el eclipse, siempre utilizando anteojos oscuros especiales para proteger la vista.

La expectativa fue tal que también tuvo consecuencias sobre la circulación vehicular. En Andalucía, el movimiento de personas que buscaban llegar a tiempo para presenciar el fenómeno provocó complicaciones de tránsito en lugares como Jaén, Málaga y Sevilla. También se registraron dificultades en la A-35, en la zona de Canals, en Valencia, y en la A-7, en Ollería hacia la capital del Turia, según reportó el diario El Mundo.

El fenómeno comenzó a ser contemplado desde Galicia, que funcionó como el primer balcón de la península para observar el eclipse. Allí, alrededor de las 19:30, hora local, comenzó a desarrollarse el acontecimiento astronómico. El Sol empezó a recuperar su brillo al final del fenómeno, a las 21:21.

ECLIPSE DE SOL 12 Agosto 2026

visto desde el Norte de España, duró alrededor de 2 minutos con 18 segundos !



¿¿¿Han visto algo así Uds alguna vez ??? pic.twitter.com/kWsk7V8A31 — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 12, 2026

Una franja de totalidad que recorrió la península

La sucesión del fenómeno se produjo con apenas unos pocos minutos de diferencia a medida que avanzaba de oeste a este. Una amplia franja de totalidad atravesó distintos puntos de España y permitió que numerosas capitales de provincia quedaran dentro del recorrido.

Entre las ciudades alcanzadas por la franja de totalidad estuvieron:

La Coruña.

Lugo.

Oviedo.

León.

Santander.

Burgos.

Zamora.

Palencia.

Valladolid.

Segovia.

Soria.

Guadalajara.

Logroño.

Vitoria.

Bilbao.

Zaragoza.

Teruel.

Cuenca.

Tarragona.

Lleida.

Castellón.

Valencia.

Palma.

El recorrido convirtió a una extensa parte del territorio español en escenario directo de un fenómeno que no había podido observarse como eclipse solar total en el país desde comienzos del siglo XX.

Antes de alcanzar la península, el eclipse pudo observarse como parcial en gran parte de Norteamérica y Europa. La franja de totalidad había estado restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia. Después de ese recorrido, España se convirtió en el mejor escenario para contemplar el acontecimiento astronómico excepcional.

Francia observó un eclipse parcial

El fenómeno también pudo observarse desde Francia, aunque en este caso como eclipse parcial. El antecedente de un eclipse solar total en territorio francés se remonta al 11 de agosto de 1999, y para volver a experimentar un acontecimiento de esas características habrá que esperar hasta 2081.

El eclipse parcial del miércoles fue perceptible hacia el final de la tarde y generó una apariencia semejante a la de un crepúsculo temprano. La localidad francesa mejor situada para observarlo fue Hendaya, donde la ocultación alcanzó el 99,6%. También Bayona, Tarbes y Pau se ubicaron entre las mejores opciones, con una ocultación prevista del 99,5%.

Desde París, en tanto, fue posible observar cómo la Luna cubría el 92,1% de la superficie del Sol. En la capital francesa, el eclipse comenzó a las 19:22, hora local, y tuvo una duración de 1 hora y 48 minutos.

La diferencia entre la experiencia española y la francesa estuvo determinada por el recorrido de la franja de totalidad. Mientras España recibió el fenómeno en su máxima expresión, Francia pudo observar la ocultación parcial del Sol.

Trilogía ibérica

La importancia del acontecimiento para España no se limita al eclipse observado este 12 de agosto de 2026. El fenómeno marca el comienzo de una sucesión extraordinaria: una serie de tres eclipses que cruzarán la península ibérica durante los próximos tres años.

De acuerdo con un informe de France 24, dos de esos eclipses tendrán lugar durante el verano y uno durante el invierno. El calendario de esta denominada "trilogía ibérica" queda conformado de la siguiente manera:

12 de agosto de 2026: eclipse solar total.

eclipse solar total. 2 de agosto de 2027: nuevo eclipse solar, con una totalidad que podría superar los seis minutos en algunas zonas.

nuevo eclipse solar, con una totalidad que podría superar los seis minutos en algunas zonas. 26 de enero de 2028: eclipse solar anular, conocido por generar el denominado "anillo de fuego".

El segundo acontecimiento de esta secuencia también tendrá una característica excepcional. El eclipse del 2 de agosto de 2027 se distinguirá por su duración, con una totalidad que podría superar los 6 minutos en algunas zonas, lo que lo convertiría en uno de los eclipses más largos del siglo XXI.

Una vez más, España será el único país europeo afectado por la trayectoria de la totalidad. En esta oportunidad, el recorrido estará ubicado en el extremo sur de la península ibérica, ya que el eclipse estará centrado casi por completo en el estrecho de Gibraltar.

El "anillo de fuego" de 2028

El tercer episodio de la sucesión llegará el 26 de enero de 2028. En esa oportunidad, la Luna pasará frente al Sol sin llegar a cubrirlo completamente. El resultado será la aparición de un delgado círculo de luz conocido como "anillo de fuego", característica propia de un eclipse solar anular.

El recorrido previsto para este fenómeno será extenso. Comenzará en el Pacífico ecuatorial, atravesará Sudamérica a través del Amazonas, continuará sobre el Océano Atlántico, llegará a Portugal y nuevamente alcanzará el sur de España, antes de finalizar su recorrido en la costa mediterránea.

De esta manera, el fenómeno observado este miércoles no aparece como un acontecimiento aislado. Forma parte del inicio de una secuencia que tendrá nuevos capítulos durante los próximos dos años.

Una rareza astronómica

La excepcionalidad de esta sucesión también puede dimensionarse a partir de un dato aportado por expertos de la NASA. Según sus estimaciones, se necesitan, en promedio, 375 años para observar otro eclipse solar total o anular desde una misma ubicación.

En ese contexto, la posibilidad de que España sea escenario de una sucesión de tres eclipses durante tres años consecutivos convierte a esta denominada trilogía ibérica en un fenómeno extraordinariamente peculiar.

El primer capítulo de esa secuencia ya quedó registrado este 12 de agosto de 2026, con miles de personas desplazándose para encontrar un punto adecuado desde el cual observar el eclipse y una amplia franja de territorio español convertida en escenario de la totalidad.

La combinación de la larga espera desde el último eclipse solar total visible en España, ocurrido en 1905, y la sucesión de acontecimientos prevista para 2027 y 2028 otorga al fenómeno una dimensión excepcional para el país.

La oscuridad alteró a los animales

La llegada de la oscuridad no pasó inadvertida para los animales. En Reikiavik, Islandia, el cambio en la luminosidad generó confusión entre los ejemplares del Parque Familiar y Zoológico de la capital. Helena Gylfadóttir, del parque, explicó que los animales se quedaron algo más callados durante los momentos de mayor oscuridad. También observaron cómo los pájaros se posaban en los árboles, entre ellos palomas y otras aves pequeñas.

La explicación que planteó Gylfadóttir fue que probablemente los animales interpretaron el cambio como la llegada de la noche y buscaron comportarse de acuerdo con esa percepción. Una vez que comenzó a amanecer, los animales querían volver al interior porque todavía creían que era de noche, explicó la jefa del departamento de animales del parque.

La experiencia fue particularmente llamativa para quienes la observaron desde Reikiavik. Incluso con el cielo completamente nublado y sin posibilidad de contemplar directamente el eclipse, el cambio de luminosidad fue suficiente para generar una reacción perceptible en los animales.

Gylfadóttir describió la experiencia como "absolutamente asombrosa" y destacó que, aunque no podían ver el fenómeno debido a las nubes y solamente percibían cómo el cielo se oscurecía y luego volvía a iluminarse, se trataba de una experiencia completamente nueva.