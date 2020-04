Aseguró que el aislamiento era una "tontería" y murió por coronavirus

El empresario estadounidense, John W. McDaniel, de 60 años, falleció el pasado miércoles a causa del COVID-19. Días antes, había publicado en Facebook una crítica al aislamiento social propuesto en ese país.

McDaniel dio positivo en el test del COVID-19 y fue internado en el centro médico Riverside Methodist Hospital. Antes de eso, compartió en su cuenta de Facebook una serie de publicaciones polémicas, en las que atacaba la decisión del gobernador de Ohio Mike DeWine, de cerrar los establecimientos de hotelería, como medida de prevención ante la pandemia. Para él, era una decisión estúpida, y el mandatario no tenía autoridad para clausurar negocios.

El posteo del 15 de marzo: “Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, 'tonterías'. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”.

Unos días después de la publicación, McDaniel, dio positivo a coronavirus, quedó hospitalizado y no se pudo recuperar. El hombre tenía esposa y dos hijos, donde uno de ellos fue el que lo relevó como director de la compañía del cual el hombre era dueño-