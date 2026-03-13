Estados Unidos afirma que Mojtaba Khamenei está herido, desfigurado y oculto

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra "herido, probablemente desfigurado y escondido".

Las declaraciones fueron pronunciadas por el funcionario estadounidense en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa. Durante su intervención, Hegseth se refirió al estado del dirigente iraní en el contexto de la actual escalada bélica.

Sin embargo, según informó la Associated Press, el funcionario realizó esas afirmaciones sin aportar pruebas públicas sobre la condición física o la ubicación del líder iraní. El reporte fue reproducido posteriormente por la Agencia Noticias Argentinas, que destacó el contenido de las declaraciones del secretario de Defensa en medio de un escenario internacional marcado por una intensa actividad militar.

Ausencia pública desde que asumió el liderazgo

Las versiones sobre el estado de salud de Mojtaba Khamenei se intensificaron en los últimos días debido a su ausencia en apariciones públicas desde que asumió el liderazgo de Irán. De acuerdo con información difundida por autoridades israelíes, existe la sospecha de que el líder iraní resultó herido en los primeros momentos de la guerra, lo que explicaría su prolongada ausencia en actos oficiales o intervenciones públicas.

Esa situación generó especulaciones en distintos ámbitos políticos y mediáticos sobre las circunstancias en las que se encuentra actualmente el dirigente iraní.

En ese contexto, un discurso atribuido a Khamenei fue difundido recientemente por la televisión estatal iraní y publicado en un sitio oficial de internet, lo que indicaría una intervención institucional del líder. No obstante, el corresponsal de CNN en Jerusalén afirmó que no se lo ha visto ni escuchado públicamente desde que asumió sus funciones, lo que mantiene abiertas las dudas sobre su situación actual.

Informes sobre lesiones sufridas durante los bombardeos

Distintas fuentes han señalado que Mojtaba Khamenei podría haber resultado herido durante el primer día de la campaña de bombardeos llevada adelante por Estados Unidos e Israel.

Según informó CNN citando a una fuente familiarizada con la situación, el líder iraní habría sufrido varias lesiones como consecuencia de los ataques. Entre las heridas mencionadas se encuentran:

Una fractura en un pie

Un moretón alrededor del ojo izquierdo

Laceraciones menores en el rostro

De acuerdo con esa misma fuente, las lesiones se produjeron al inicio de la ofensiva militar conjunta. Además, un informante israelí citado previamente por CNN sostuvo que Khamenei resultó herido en un intento de homicidio ocurrido la semana pasada.

La versión del embajador iraní en Chipre

Otra versión sobre los hechos fue presentada por el embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, quien brindó declaraciones al periódico The Guardian. Según el diplomático, Mojtaba Khamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que provocó la muerte de su padre, el fallecido líder supremo Alí Khamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Esa versión sitúa el origen de las lesiones en una operación aérea de gran impacto dentro del actual conflicto armado. Las diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido reflejan la complejidad del escenario bélico y la dificultad para verificar información independiente en medio de la guerra.

Escalada militar y miles de objetivos atacados

Mientras continúan las especulaciones sobre el estado del líder iraní, el conflicto militar en la región registra una intensa actividad bélica. Los informes más recientes indican que Estados Unidos e Israel atacaron alrededor de 15.000 objetivos en las últimas horas.

Esta ofensiva se desarrolla dentro de un contexto que gran parte de la comunidad internacional considera una guerra de agresión, al entender que las operaciones militares violan normas internacionales.

La magnitud de los bombardeos y la cantidad de objetivos alcanzados reflejan la intensidad del enfrentamiento armado, que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión geopolítica en la actualidad.

Un escenario marcado por la incertidumbre

La situación en torno a Mojtaba Khamenei continúa rodeada de incertidumbre y versiones contrapuestas.

Por un lado, el secretario de Defensa estadounidense afirmó que el líder iraní está herido, posiblemente desfigurado y oculto. Por otro, diversas fuentes ofrecen detalles sobre lesiones sufridas durante los primeros días del conflicto.

Al mismo tiempo, la difusión de un discurso por la televisión iraní contrasta con los reportes periodísticos que señalan la ausencia de apariciones públicas del dirigente desde que asumió el liderazgo.

En medio de una escalada militar que incluye miles de ataques y un clima de alta tensión internacional, el estado de salud y la situación personal del líder supremo de Irán se ha convertido en uno de los aspectos más observados del desarrollo del conflicto.