EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido tras los ataques que mataron a Alí Jamenei

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Mojtaba Jamenei, recientemente designado líder supremo de Irán tras la muerte de su padre Alí Jamenei, resultó herido durante los ataques aéreos que dieron inicio al actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Pentágono sostuvo que el nuevo líder iraní se encuentra "herido y probablemente desfigurado" tras los bombardeos que mataron al ayatolá Alí Jamenei.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado bastante débil, pero no hubo voz ni video", afirmó Hegseth.

Más de 15.000 objetivos atacados

El funcionario estadounidense también aseguró que la ofensiva militar conjunta entre Washington y Tel Aviv ya alcanzó más de 15.000 objetivos en territorio iraní, lo que equivale a más de 1.000 ataques diarios desde el inicio de la operación militar denominada Furia Épica.

Según Hegseth, la campaña aérea logró debilitar severamente la capacidad militar iraní, al punto de que el país "ya no tendría defensas aéreas ni fuerza aérea operativa".

"Irán no tiene defensas aéreas, no tiene fuerza aérea ni armada. Sus misiles, lanzadores y drones están siendo destruidos o derribados", aseguró.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, precisó que en menos de dos semanas las fuerzas aliadas lograron neutralizar la capacidad de combate de la Armada iraní, aunque aclaró que el país todavía conserva recursos para atacar objetivos militares y el tráfico marítimo.

Continúan las tensiones en el estrecho de Ormuz

Las autoridades estadounidenses también advirtieron sobre ataques iraníes contra petroleros y buques mercantes en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio energético.

En paralelo, Washington informó que el volumen de misiles y drones lanzados por Irán cayó entre un 90% y un 95%, como consecuencia de los bombardeos.

Desde el inicio de la guerra, cientos de personas murieron en Irán, incluidos civiles y niños, mientras que al menos once militares estadounidenses fallecieron en ataques iraníes.

Trump anticipó nuevos bombardeos

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país intensificará los bombardeos contra Irán durante la próxima semana.

"Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana", afirmó el mandatario en una entrevista con Fox News Radio.

Trump señaló además que espera que el pueblo iraní pueda eventualmente levantarse contra el régimen, aunque admitió que no cree que eso ocurra en el corto plazo.

Alemania pidió terminar la guerra

En medio de la escalada militar, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, pidió que el conflicto en Medio Oriente finalice "lo antes posible", al advertir que la guerra genera consecuencias económicas globales.

"Con cada día de guerra surgen más preguntas que respuestas", sostuvo el mandatario durante una visita a Noruega, al tiempo que indicó que se están utilizando canales diplomáticos para intentar frenar el conflicto.

Merz también subrayó que Irán no debe amenazar a Israel ni a otros países vecinos, y advirtió que el conflicto podría afectar el equilibrio energético mundial y la situación geopolítica internacional.