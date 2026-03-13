Bolsonaro fue internado en terapia intensiva por una bronconeumonía

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado este viernes en una unidad de terapia intensiva en Brasilia luego de ser diagnosticado con una bronconeumonía bacteriana bilateral, según informaron sus médicos.

De acuerdo con el parte difundido por el hospital DF Star y compartido en redes sociales por su esposa, Michelle Bolsonaro, el exmandatario de 70 años presentó fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos. Ante ese cuadro, fue trasladado de urgencia desde el complejo penitenciario donde cumple su condena hasta el centro médico de la capital brasileña.

Los estudios realizados tras su ingreso confirmaron una bronconeumonía bacteriana bilateral. Por ese motivo, el equipo médico inició un tratamiento con antibióticos administrados por vía intravenosa y dispuso su internación en terapia intensiva para un monitoreo permanente.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en un intento de subvertir el orden democrático tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El exjefe de Estado se encuentra detenido en el complejo penitenciario Papuda, ubicado en Brasilia. Según reportes judiciales, ocupa un espacio habitualmente destinado a cuatro personas, equipado con cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada.

Desde el ataque que sufrió durante la campaña presidencial de 2018 —cuando fue apuñalado en el abdomen— Bolsonaro ha enfrentado reiterados problemas de salud. Aquella agresión lo obligó a someterse a múltiples cirugías y desde entonces ha experimentado episodios recurrentes de hipo severo, en ocasiones acompañados por vómitos y otras complicaciones gastrointestinales.

La internación del exmandatario reavivó las críticas de su entorno político y familiar sobre las condiciones de su detención. A la salida del hospital, su hijo y senador, Flávio Bolsonaro, cuestionó la decisión judicial de mantenerlo en prisión y reclamó que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria por razones humanitarias.

"Están jugando con la vida de mi padre", afirmó el legislador ante periodistas, al insistir en que debería otorgársele al menos el beneficio de la prisión domiciliaria.

Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal rechazó en varias oportunidades los pedidos de la defensa para que Bolsonaro cumpla su condena fuera de la cárcel, al considerar que no existen fundamentos legales suficientes para modificar el régimen de detención.

El estado de salud del exmandatario se produce además en un contexto político sensible en Brasil, a pocos meses de las elecciones generales previstas para octubre. Aunque permanece preso, Bolsonaro continúa siendo una figura influyente dentro del espacio conservador y mantiene peso en la estrategia electoral de la derecha brasileña.