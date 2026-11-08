Así es el kit francés para sobrevivir 72 horas: por qué crece la idea de una una mochila de emergencia

La creciente preocupación por la inestabilidad en Europa llevó a las autoridades francesas a recordar la importancia de contar con un kit de emergencia preparado para afrontar situaciones críticas durante las primeras 72 horas. La recomendación, impulsada en el marco de una decisión de la Unión Europea, busca que la población pueda subsistir de manera autónoma durante tres días ante eventuales catástrofes, interrupciones de servicios o escenarios que obliguen a abandonar el hogar de manera inmediata.

La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por la guerra híbrida en Europa, los desvíos diarios de aviones por falsas amenazas de bombas, los ataques cibernéticos contra frigoríficos de supermercados y bancos de sangre, la existencia de células dormidas rusas y el temor a un gran apagón o a inundaciones vinculadas con el cambio climático.

Frente a este panorama, el Gobierno francés volvió a poner en circulación el mensaje de preparación ante emergencias, acompañado por un video que ya fue visto por cuatro millones de personas. La decisión generó temor entre parte de la población, aunque las autoridades sostienen que disponer de los elementos necesarios con anticipación constituye una medida de prevención para afrontar eventuales situaciones de crisis.

"En caso de crisis, las autoridades pueden indicar a los habitantes que abandonen su domicilio de inmediato o que permanezcan en sus hogares hasta la llegada de los servicios de emergencia", sostiene el Gobierno francés.

En ese sentido, la recomendación oficial apunta a preparar con antelación una bolsa que permita subsistir de forma autónoma durante tres días, tanto ante una evacuación como frente a una situación de confinamiento en el hogar.

La mochila de emergencia

En Francia, las autoridades, particularmente el Ministerio del Interior y la Seguridad Civil, recomiendan preparar un kit de emergencia para 72 horas. La bolsa o caja debe permitir afrontar de manera autónoma un período de tres días ante una evacuación rápida o la permanencia en la vivienda debido a una catástrofe natural, una inundación, una tormenta o un fallo grave en las infraestructuras.

El contenido sugerido se organiza en diferentes categorías, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de alimentación, hidratación, salud, comunicación, abrigo y seguridad.

La lista de elementos recomendados comprende:

Alimentación e hidratación

El abastecimiento de agua constituye uno de los componentes centrales de la preparación. Las autoridades recomiendan disponer de un mínimo de seis litros de agua por persona, equivalente a dos litros diarios durante las 72 horas previstas.

A esto se suman alimentos no perecederos que no requieran cocción, para evitar depender de instalaciones o servicios que podrían quedar interrumpidos durante una emergencia.

Entre los productos sugeridos se encuentran:

Agua potable: seis litros por persona, como mínimo.

Conservas y otros alimentos no perecederos.

Barritas de cereales y frutos secos.

Un abrelatas.

La selección de alimentos busca garantizar una provisión básica durante tres días, sin necesidad de recurrir a la cocción.

Salud, higiene e iluminación

El kit también debe contemplar elementos destinados a la atención sanitaria y a mantener condiciones básicas de higiene. Para ello, se recomienda incorporar un botiquín de primeros auxilios, los medicamentos habituales y recetas médicas recientes.

Los artículos de higiene básica forman parte de las provisiones necesarias para afrontar el período de autonomía. En materia de iluminación y comunicación, las autoridades aconsejan contar con dispositivos que permitan mantenerse informado y seguir las instrucciones oficiales, incluso si se interrumpen los servicios habituales.

Los elementos recomendados son:

Radio a pilas, de manivela o de dinamo, con pilas de repuesto.

Linterna de mano o frontal, con pilas o recargable.

Batería externa o powerbank cargada para el teléfono.

La radio adquiere un papel relevante dentro de la preparación, ya que permite seguir las instrucciones de las autoridades durante una situación de emergencia.

Equipamiento de supervivencia y protección personal

La mochila debe incluir elementos que permitan afrontar condiciones ambientales adversas y facilitar la asistencia en caso de quedar aislado o necesitar ayuda. Entre los componentes sugeridos figuran una manta térmica de supervivencia, ropa de abrigo, calzado cerrado y prendas para la lluvia.

También se recomienda incorporar un silbato, que puede utilizarse para pedir auxilio o señalar la posición de una persona, además de una navaja multiusos.

El listado se completa con velas, un encendedor o fósforos, como parte del equipamiento destinado a cubrir necesidades básicas ante una eventual interrupción de los servicios.

Documentos, dinero y organización del kit

La preparación también contempla la protección de documentos importantes y la disponibilidad de dinero en efectivo. Las autoridades aconsejan guardar copias protegidas contra la humedad del documento de identidad, pasaporte, tarjeta sanitaria, pólizas de seguro y libro de familia.

El efectivo es otro de los componentes señalados, ante la posibilidad de que los cajeros automáticos queden fuera de servicio. Asimismo, se recomienda disponer de copias de las llaves del domicilio y del vehículo.

La ubicación de la mochila constituye un aspecto fundamental de la organización. El kit debe permanecer en un lugar de fácil acceso, preferentemente cerca de la salida principal, como la entrada de la vivienda o un armario del pasillo. El objetivo es poder tomarlo en cuestión de segundos.

El mantenimiento también resulta necesario. Las autoridades recomiendan revisar y actualizar el contenido una o dos veces al año, preferentemente durante la primavera y el otoño, para reemplazar las pilas, el agua y los productos que hayan caducado.

Las empresas ya comercializan kits de emergencia por internet

La recomendación oficial también abrió una oportunidad comercial. Las empresas comenzaron a ofrecer kits de supervivencia a través de internet, incluida la plataforma Amazon.

Los productos disponibles incluyen diferentes combinaciones de herramientas y dispositivos para afrontar situaciones de emergencia, aunque los modelos mencionados no incorporan alimentos. Entre las opciones comercializadas se encuentran:

Un kit con radio solar, linterna, botiquín y herramientas, a un precio de 74,90 euros.

Otro kit cuyo valor asciende a 122,97 euros.

Un modelo alemán comercializado a 294,95 euros.

La diferencia de precios refleja la variedad de alternativas disponibles en el mercado, en un contexto en el que la preparación para afrontar situaciones de emergencia comenzó a ocupar un lugar destacado en las recomendaciones oficiales.

La decisión de la Unión Europea apunta a que la población pueda sobrevivir de manera autónoma durante tres días, en un período caracterizado por la inestabilidad y la preocupación ante posibles interrupciones de servicios esenciales.

El Reino Unido también impulsa la preparación ante desastres

La preocupación por posibles emergencias no se limita a Francia. Gran Bretaña también incorporó recomendaciones para que las familias cuenten con un kit de supervivencia de 72 horas.

El país siente que una guerra con Rusia está cercana y sus tropas se entrenan. En ese marco, la preparación doméstica forma parte de los temores que atraviesan las recomendaciones oficiales.

La campaña de preparación ante emergencias Be Ready, cuyo significado es "Estar Preparado", impulsada por el Gobierno del Reino Unido, recomienda contar con un kit que permita afrontar interrupciones en los servicios, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones o cortes de electricidad.

Al igual que la versión continental, la propuesta británica contempla agua para tres días, alimentos no perecederos y un abrelatas. El equipamiento recomendado incluye una linterna con pilas de repuesto, una batería externa cargada y una radio FM que funcione con pilas o mediante manivela.

En materia sanitaria, se aconseja disponer de un botiquín de primeros auxilios completo, medicamentos de uso diario, desinfectante de manos y toallitas húmedas.

También se recomienda guardar dinero en efectivo, copias impermeables de documentos y una lista de contactos de emergencia. La campaña contempla, además, la necesidad de adaptar el kit a las características de cada hogar. Entre los artículos adicionales sugeridos se encuentran comida para bebés, leche de fórmula, toallitas húmedas y objetos que les brinden consuelo. Para las familias con mascotas, también se recomienda reservar alimentos y agua destinados a los animales.

La Cruz Roja francesa: reaccionar con rapidez sin entrar en pánico

La Cruz Roja francesa también se sumó al llamado a la preparación, pero desde un contexto sanitario y con un mensaje centrado en la capacidad de respuesta de las personas ante una situación crítica.

Su lema es: "Reaccionar con rapidez sin entrar en pánico". La organización advierte que, durante una emergencia, el tiempo y la claridad mental suelen ser insuficientes para reunir con calma los elementos necesarios. En ese escenario, disponer de una mochila preparada con anticipación permite evitar decisiones precipitadas, desplazamientos innecesarios dentro de la vivienda y olvidos de elementos esenciales, como medicamentos o documentos importantes.

La Cruz Roja sostiene que contar con el equipamiento listo facilita la gestión de la crisis y permite concentrarse en las prioridades: seguir las instrucciones de las autoridades, proteger a los seres queridos o buscar un lugar seguro.

Una mochila de emergencia bien preparada debe contener lo necesario para cubrir las necesidades vitales durante algunos días, incluyendo alimentación, hidratación, abrigo, atención sanitaria e información.

La organización también señala que, ante una catástrofe grave, las primeras 72 horas suelen representar el período que necesitan los servicios de emergencia para organizarse. Ese lapso puede resultar especialmente difícil para la población afectada, por lo que disponer de una autonomía básica contribuye a reducir la sensación de vulnerabilidad y proporciona una mayor percepción de control sobre la situación.