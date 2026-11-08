Termina la primera parada: el Papa encabezará su última misa en Uruguay

El Papa León XIV tendrá este domingo sus últimas actividades en Uruguay, donde comenzó su visita el viernes y desarrolló durante tres días una agenda pastoral e institucional. El cierre de su estadía estará marcado por una celebración religiosa multitudinaria en Florida, junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, antes de emprender el vuelo rumbo a la Argentina, próximo destino de su gira por Sudamérica.

La jornada reunirá distintos momentos de carácter religioso, comunitario y protocolar. El pontífice encabezará una santa misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, en el marco del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, prevista para las 10.30. La celebración constituirá el último gran acto de su visita al país vecino, antes de trasladarse hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco para participar de la ceremonia oficial de despedida.

Luego de la misa, León XIV almorzará con los obispos. El menú, según se presume, será asado. También está previsto que salude a los voluntarios que hicieron posible la logística del evento, en un reconocimiento a quienes participaron de la organización de las actividades.

Tras ese encuentro, el Papa se dirigirá al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco, donde se desarrollará el acto oficial de despedida. Desde allí partirá hacia Buenos Aires, ciudad en la que se espera su arribo durante la tarde del domingo.

El recorrido por Canelones y Florida

En el último tramo de su visita a Uruguay, León XIV volverá a trasladarse al interior del país. El itinerario incluirá primero Canelones y luego Florida, dos puntos que formarán parte de las actividades previas a su salida hacia la Argentina.

En la localidad de Juanicó, el pontífice visitará la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Allí bendecirá la imagen fundadora y plantará un olivo memorial, en una actividad que combinará el gesto religioso con un recuerdo de su paso por la comunidad.

Durante la visita también recibirá productos representativos de la zona, entre ellos dulce de leche y distintos vinos. La recepción de estos presentes formará parte de los gestos previstos en Juanicó, localidad que se prepara para recibir al Papa durante su recorrido por el territorio canario.

La agenda continuará en Florida, donde el arribo de León XIV estará acompañado por un recibimiento especial. En la zona de la ruta 5 y el puente Piedra Alta, se prevé la presencia de jinetes a caballo, que formarán parte de la bienvenida al pontífice.

El intendente local, Carlos Enciso, lo declarará Ciudadano Ilustre y le entregará distinciones artesanales. De esta manera, el recibimiento incluirá reconocimientos institucionales y expresiones vinculadas con la identidad local, antes de la celebración religiosa que marcará el cierre de la visita.

La misa junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres

El principal acto de la jornada tendrá lugar en el entorno de la Catedral Basílica de Florida, donde León XIV encabezará una santa misa masiva junto a la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.

La celebración está prevista para las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica, dentro del Santuario Nacional dedicado a la patrona. La misa será el punto culminante de las actividades papales en Uruguay y reunirá a los fieles que acompañarán al pontífice en su despedida del país.

La presencia de la histórica imagen de la Virgen de los Treinta y Tres constituirá uno de los elementos centrales de la celebración. El Papa concluirá así su recorrido uruguayo con una actividad religiosa de gran convocatoria, antes de continuar su gira sudamericana en territorio argentino.

La agenda posterior incluirá el almuerzo con los obispos, el saludo a los voluntarios y el traslado hacia el aeropuerto. El cronograma contempla una sucesión de actos que combinarán la celebración litúrgica, el reconocimiento a la comunidad y la despedida oficial.

La ceremonia oficial en Carrasco

La despedida formal de León XIV en Uruguay tendrá lugar este domingo a las 15.10, en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco. El acto contará con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades del país.

Una vez concluida la ceremonia, el pontífice partirá rumbo a Buenos Aires. Su llegada está prevista para las 16.30 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde será recibido en el marco de su visita a la Argentina.

Ese mismo día, León XIV mantendrá un encuentro con el presidente argentino Javier Milei, como parte de las actividades institucionales previstas tras su arribo. La visita al país se extenderá durante los días siguientes, en el marco de la gira sudamericana que también incluye Perú.