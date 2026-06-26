"Aún se escuchan gritos entre los escombros": el dramático relato de un venezolano tras el sismo

Mientras continúan las tareas de rescate tras el terremoto que afectó a Venezuela, el médico Andrés Cifuentes, quien trabaja en un hospital de Caracas, brindó un estremecedor testimonio sobre la situación que se vive en la capital del país. En diálogo con Cadena 3, describió el trabajo ininterrumpido de los equipos de emergencia, la atención a los heridos en hospitales públicos y privados y la incertidumbre generada por las réplicas que siguieron al movimiento sísmico.

Su relato refleja el escenario que atraviesan las zonas afectadas, donde todavía permanecen personas atrapadas bajo los escombros y los rescatistas continúan desarrollando intensas tareas de búsqueda.

Una de las frases que resumió el momento que atraviesa Caracas fue contundente: "Incluso a estas alturas todavía se escuchan gritos dentro de los escombros".

Hospitales movilizados para atender a los heridos

Cifuentes explicó que, según la información que recibió a través de colegas médicos, existen numerosos centros de salud públicos y privados trabajando para asistir a las personas heridas por el terremoto.

"De la información que manejo, más que todo por amistades mías que son médicos, hay varios centros de salud, tanto privados como públicos, prestando servicio a los heridos", señaló. El profesional indicó que el hospital donde desempeña sus funciones está ubicado en una zona alejada del centro de Caracas y, por ese motivo, allí no se registró una llegada masiva de pacientes. Sin embargo, aclaró que los establecimientos sanitarios situados más cerca de las áreas con mayores daños sí reciben un importante flujo de personas lesionadas.

Dudas sobre la preparación ante una emergencia de esta magnitud

Consultado acerca de si Venezuela estaba preparada para afrontar un evento de semejantes características, Cifuentes respondió de manera categórica.

"Desde mi punto de vista, la verdad, no", afirmó. Además, indicó que, de acuerdo con datos que aseguró haber consultado, unas 120 estructuras, entre edificios, viviendas y otras construcciones, habrían colapsado como consecuencia del terremoto.

Ese panorama, según describió, obligó a desplegar un importante operativo de rescate en distintos sectores de la ciudad.

El médico relató que los equipos de rescate continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes. "Los grupos de rescate siguen trabajando arduamente, moviendo los escombros. Incluso a estas alturas todavía se escuchan gritos dentro de los escombros", expresó.

También explicó el impacto emocional que esa situación genera en quienes participan de las tareas de emergencia. "Eso genera incertidumbre y estrés a los rescatistas, porque esa gente depende de ellos", sostuvo. Su descripción refleja la continuidad de las operaciones de búsqueda mientras aún existen personas atrapadas bajo edificios colapsados.

El momento en que comenzó el terremoto

Cifuentes contó que el sismo lo sorprendió en el departamento donde vive, ubicado en un piso 13 de Parque Central. Recordó que el primer aviso llegó a través de una alerta emitida por el servicio de Google en su teléfono celular.

"Estaba comiendo cuando sonó una notificación. El sonido fue lo que me causó incertidumbre. Cuando leo, decía: 'Alerta de evento sísmico, ponte seguro'. Era un evento de 6,5 según Google, y de repente empezó a temblar", relató. Según explicó, se encontraba completamente solo cuando comenzó el movimiento sísmico.

Minutos de extrema tensión

El trabajador hospitalario describió aquellos instantes como una experiencia de enorme angustia. "Veía los edificios afuera y parecían gelatina. Fue un momento de mucho estrés. Llamé a mi mamá y le dije que estaba temblando horrible. No sabía qué hacer, estaba en shock", recordó.

También explicó que, en ese momento, desconocía que el edificio donde reside contaba con estructura antisísmica.

Por esa razón decidió ubicarse debajo del marco de la puerta de ingreso al departamento y esperar hasta que cesara el movimiento. "Esos dos minutos los sentí eternos. Fue una experiencia horrible", afirmó.

La evacuación y las primeras horas posteriores

Luego del terremoto, Cifuentes señaló que no descendió inmediatamente del edificio. Explicó que algunos vecinos le recomendaron esperar antes de evacuar debido a la situación existente en el inmueble.

Además, contó que algunas escaleras no estaban operativas mientras otras estaban destinadas exclusivamente para emergencias. "Acomodé un bolso con ciertas cosas y esperé un rato para que cambiara la situación", explicó.

Daños en distintos sectores de Caracas

Según el médico, el impacto del terremoto no se concentró únicamente en sectores vulnerables de la ciudad. "No hizo distinción. Hubo mucho daño en distintas zonas de Caracas", aseguró.

También indicó que se registraron derrumbes en áreas de mayor poder adquisitivo, lo que evidencia que los daños alcanzaron diferentes sectores urbanos. Respecto de la respuesta desplegada tras el sismo, destacó el esfuerzo de rescatistas, instituciones y vecinos.

"Están haciendo lo que pueden con lo que hay", sostuvo al referirse al trabajo de los equipos de emergencia. Además, valoró la solidaridad de la propia comunidad venezolana.

"Nosotros mismos como venezolanos nos ayudamos entre nosotros. Hay gente prestando servicios gratuitos de imágenes, tratamientos y atención", manifestó.

Cortes de servicios y personas en espacios abiertos

Entre las consecuencias posteriores al terremoto, Cifuentes indicó que en algunos sectores fue interrumpido el suministro de gas como medida preventiva. Según explicó, esa decisión se adoptó especialmente en las zonas donde hubo edificios derrumbados para evitar fugas o posibles explosiones.

También relató que los cortes de energía eléctrica complicaron las comunicaciones. Contó que caminó desde Parque Central hasta un lugar donde había electricidad para poder cargar su teléfono celular. Durante ese recorrido observó una gran cantidad de personas reunidas en espacios abiertos.

"En la Plaza de la Juventud, en Bellas Artes, estaba lleno de gente. Eran como las 9 de la noche y todavía estaban sacando personas de otros edificios, incluso en camillas", recordó.

La Guaira y la continuidad de las réplicas

De acuerdo con el testimonio del médico, uno de los estados más afectados fue La Guaira, donde aseguró que se desplomaron numerosos edificios. También indicó que existen reportes de personas desaparecidas y familias que todavía no lograron establecer contacto con sus seres queridos.

Además, advirtió que las réplicas continuaron tanto durante la madrugada como en la mañana siguiente. Incluso relató que una de ellas ocurrió mientras inspeccionaba posibles grietas en el hospital junto a una ingeniera.

"Estaba en quirófano revisando las posibles grietas y en ese momento tembló", contó. Según la información que manejan en el lugar, podrían registrarse nuevas réplicas durante la semana, aunque se espera que sean de menor magnitud que el terremoto principal.