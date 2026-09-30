Banderas de Israel y festejos: así llegaron a Tel Aviv los pasajeros del vuelo del ataque

Los pasajeros del vuelo FZ1073 de Flydubai finalmente llegaron a Tel Aviv luego de atravesar un momento de extrema tensión durante el viaje que había comenzado en Dubái con destino a Israel.

La aeronave debió ser desviada hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia como consecuencia de un incidente ocurrido a bordo. Después de permanecer en territorio saudita mientras se organizaba la continuidad del traslado, los pasajeros pudieron retomar el viaje hacia Israel.

Todos los viajeros fueron reportados a salvo y lograron completar el recorrido hasta su destino. La llegada a Tel Aviv se produjo alrededor de las 19:15, hora de Israel, en un escenario completamente diferente al de las horas previas: los pasajeros fueron recibidos entre banderas de Israel y festejos, luego de haber atravesado una situación que obligó a interrumpir el vuelo y activar un operativo para garantizar su regreso.

El episodio quedó bajo investigación de las autoridades, mientras el sospechoso permaneció bajo custodia en Arabia Saudita.

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Lo que pudo haber sido un día de luto nacional termina convirtiéndose en una jornada de alegría y... pic.twitter.com/Jx4PGI9LRD — La Derecha Diario Israel (@DerechaDiarioIS) September 30, 2026

Un vuelo con 174 pasajeros y 27 chicos

El avión de Flydubai transportaba un total de 174 pasajeros, entre ellos 27 chicos, cuando ocurrió el incidente que obligó a modificar el recorrido original.

Según informó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de los pilotos atacó al otro y habría intentado estrellar el avión. De acuerdo con la versión difundida por las autoridades israelíes, la situación fue controlada dentro de la propia aeronave. Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para reducir al presunto agresor, mientras otro integrante de la tripulación consiguió estabilizar el avión.

El episodio generó una situación crítica durante el vuelo, que finalmente terminó con el desvío de la aeronave hacia Tabuk. Allí se produjo el aterrizaje de emergencia y comenzó una nueva etapa del operativo destinado a garantizar que los pasajeros pudieran continuar su viaje hacia Israel.

Intervinieron para controlar al agresor

Uno de los pasajeros relató que quienes se encontraban a bordo tuvieron que intervenir directamente para controlar al agresor. El testimonio aportó detalles sobre la gravedad del episodio ocurrido durante el trayecto. El pasajero describió que, después del incidente, había sangre dentro del avión, una consecuencia del enfrentamiento registrado a bordo.

El piloto que resultó herido recibió asistencia dentro de la aeronave. Posteriormente, una vez realizado el aterrizaje, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Mientras se desarrollaban estas acciones, otro integrante de la tripulación logró estabilizar la aeronave y mantenerla bajo control hasta concretar el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

La intervención de pasajeros y tripulantes fue señalada como parte de la secuencia que permitió contener al presunto agresor y evitar que la situación derivara en consecuencias mayores para quienes viajaban a bordo.

Tabuk fue una escala inesperada

El destino original del vuelo era Israel, pero el incidente obligó a modificar completamente el recorrido. La aeronave terminó aterrizando en Tabuk, ciudad de Arabia Saudita, donde los pasajeros permanecieron mientras se organizaba la continuidad del traslado.

La permanencia en Arabia Saudita estuvo vinculada con la necesidad de coordinar el regreso de los viajeros hacia Israel luego del aterrizaje de emergencia. Las autoridades israelíes señalaron que trabajaron en conjunto con Arabia Saudita para garantizar que los pasajeros pudieran regresar a Israel.

El operativo permitió finalmente que los 174 pasajeros continuaran su viaje y llegaran a Tel Aviv, después de permanecer en territorio saudita a la espera de la organización del traslado.

El proceso involucró a las autoridades de ambos países, mientras la investigación sobre el incidente continuaba y el sospechoso permanecía bajo custodia de las autoridades sauditas.

El sospechoso quedó bajo custodia

Tras el episodio ocurrido a bordo, el sospechoso quedó bajo custodia de las autoridades sauditas, mientras continúa la investigación destinada a determinar las circunstancias de lo sucedido. La acusación difundida por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostiene que uno de los pilotos atacó al otro y habría intentado estrellar el avión.

La situación generó la intervención de pasajeros y tripulantes, quienes lograron reducir al presunto agresor, mientras otro miembro de la tripulación consiguió estabilizar la aeronave.

El piloto herido fue asistido inicialmente dentro del avión y luego trasladado a un hospital después del aterrizaje. Por su parte, los pasajeros pudieron permanecer en condiciones de seguridad durante su permanencia en Arabia Saudita y posteriormente continuar el viaje hacia Israel.