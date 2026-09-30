Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras un ataque en un vuelo hacia Israel

Un vuelo comercial que cubría la ruta entre la ciudad de Dubái y Tel Aviv se convirtió en el escenario de un grave incidente de seguridad en pleno vuelo este miércoles. La aeronave, correspondiente al vuelo FZ1073 de Flydubai, tenía como destino original el aeropuerto Ben Gurion en Israel, pero debió modificar de manera abrupta su trayectoria y realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad árabe de Tabuk, Arabia Saudita, tras emitir señales de alarma en el aire.

La compañía aérea emitió un comunicado oficial en el que confirmó que todos los pasajeros a bordo se encuentran a salvo y que sus equipos de trabajo ya se encuentran colaborando activamente con las autoridades para determinar las circunstancias exactas del episodio, aunque la empresa evitó confirmar de manera inmediata cuál fue la causa directa que obligó a modificar la ruta establecida.

Según el relato directo de varios pasajeros que viajaban a bordo y cuyos testimonios fueron publicados por el periódico Times of Israel, un integrante de la tripulación habría apuñalado al piloto con un cuchillo e intentado provocar la caída deliberada de la aeronave. Los viajeros describieron escenas de intenso pánico en la cabina. "Oímos gritos, el avión se precipitó", relataron algunos de los testigos presentes, quienes precisaron que la aeronave sufrió un marcado descenso de aproximadamente 15.000 pies de altitud antes de que varios de los presentes lograran intervenir directamente para reducir al presunto atacante.

Señales de alerta y testimonios

Durante el desarrollo del evento en el aire, los datos públicos de seguimiento aéreo registraron las alertas emitidas por la tripulación. Se constató la transmisión del código internacional de emergencia:

Código 7700: Utilizado en el ámbito de la aviación internacional para señalar una situación de emergencia general a bordo.

Código 7500: Detectado en breves registros de transmisión, este código se emplea específicamente para advertir sobre una posible interferencia ilícita en la aeronave.

Las circunstancias precisas en las que fueron emitidas ambas señales continúan siendo objeto de investigación oficial. En paralelo al desarrollo de los hechos, se comenzaron a difundir en diversas redes sociales una serie de videos grabados por los mismos pasajeros desde el interior del avión. En una de las filmaciones, un hombre que presentaba una herida sangrante en la cabeza afirmó de manera directa que se estaba produciendo un intento de secuestro dentro del avión. En su grabación expresaba: "Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión", añadiendo posteriormente que los propios ocupantes habían logrado reducir a los presuntos agresores y que la aeronave en ese momento se dirigía hacia Tabuk.

En un segundo material audiovisual divulgado, otro pasajero relató que el avión había aterrizado finalmente en territorio de Arabia Saudita tras sufrir un incidente con un supuesto atacante. Según esta versión, el individuo fue reducido y atado mediante la acción conjunta de pasajeros y miembros de la tripulación. El testigo describió la presencia de manchas de sangre visibles en el interior de la aeronave y señaló que un piloto, resultando gravemente herido, estaba siendo evacuado del lugar.

Uno de los heridos

Los testimonios de los pasajeros

El impacto del suceso se reflejó en los desgarradores testimonios de los familiares. Yasmin Abukasis, madre de una de las pasajeras del vuelo de Flydubai, relató públicamente el pánico que le transmitió su hija durante el viaje, afirmando que los ocupantes "estaban seguros de que iban a morir". Abukasis detalló que los viajeros presenciaron "mucha sangre alrededor" tras el violento incidente iniciado en la cabina, atravesando por "un momento de locura, un estrés enorme". Para Abukasis, la situación adquirió una carga emocional particular, dado que su hijo Eviatar murió el 7 de octubre de 2023. Al respecto expresó: "Y eso no es posible, porque mi hijo Eviatar murió el 7 de octubre", concluyendo con alivio al confirmar que su hija se encontraba a salvo en tierra.

El episodio activó de inmediato los protocolos de seguridad máxima en Israel ante la sospecha inicial de que se tratara de la toma de control de la aeronave. Como medida preventiva, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate, al tiempo que las autoridades nacionales mantenían consultas constantes para precisar lo ocurrido en el vuelo que transportaba a ciudadanos israelíes. Sin embargo, fuentes de seguridad israelíes indicaron posteriormente que el desvío hacia Tabuk no estuvo relacionado con un secuestro. Un funcionario regional informado sobre el caso sostuvo que en realidad se produjo una disputa dentro de la cabina, si bien no ofreció detalles precisos sobre el origen de la misma ni sobre las circunstancias específicas en las que el piloto resultó herido.

Por su parte, pasajeros citados por el canal israelí Channel 12 reconfirmaron haber escuchado fuertes gritos en la parte delantera del avión y haber percibido un descenso brusco de la nave antes de tocar tierra en Tabuk. Asimismo, destacaron que al momento del arribo, las fuerzas de seguridad saudíes procedieron a rodear la aeronave.

El piloto atacado fue atendido en el avión de Dubai



Operativo de retorno e investigación en curso

Poco después del aterrizaje, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu emitió un mensaje en el que informó que la situación se encontraba bajo control y que se estaba trabajando de forma coordinada para facilitar el rápido regreso de los pasajeros a sus hogares. Por su lado, la empresa Flydubai prefirió no pronunciarse sobre las versiones e imágenes difundidas en las redes sociales. A través de un comunicado oficial, la aerolínea limitó su posición al señalar: "Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes", comprometiéndose a brindar nueva información formal a medida que se disponga de datos debidamente confirmados.

Este trayecto representa una conexión habitual y estratégica. Flydubai, que opera como la aerolínea de bajo costo vinculada al grupo Emirates, mantiene conexiones regulares con Israel desde la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020. Actualmente, las circunstancias exactas que desencadenaron este grave incidente —incluyendo el origen de las señales de emergencia transmitidas, la identidad precisa de la persona que protagonizó el altercado en la cabina y la gravedad de las lesiones sufridas por el piloto— permanecen bajo una minuciosa investigación a cargo de las autoridades competentes.