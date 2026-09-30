Bill Gates aseguró que una IA sin control podría provocar "mil millones de muertes"

El magnate tecnológico y cofundador de Microsoft Bill Gates instó a Estados Unidos a asumir un papel de liderazgo en la regulación del crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y advirtió que alcanzar un acuerdo internacional sobre un marco regulatorio global podría resultar "más difícil" que las negociaciones de la Guerra Fría para limitar las armas nucleares.

Durante una entrevista en el programa "Meet the Press" de la NBC, Gates afirmó que "La IA es, sin duda, lo suficientemente poderosa como para desencadenar sucesos que causen mil millones de muertes", por lo que,"aunque resulta muy difícil alcanzar una certeza absoluta, nunca existió un arma tan poderosa como la combinación de individuos malintencionados que utilizan las herramientas de IA más avanzadas".

De esa manera, Gates criticó el enfoque de Donald Trump, quien descarta que su administración ponga un freno al avance de la IA y considera que ganar la competencia a China permitiría abordar los riesgos.

A principios de este mes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario estadounidense rechazó las peticiones para que el gobierno federal impusiera restricciones a las empresas que desarrollan modelos de IA, y escribió en Truth Social: "¡QUIEN GANE EN IA, GANA!".

En ese sentido, Gates consideró que "Lo que él (Trump) dijo es legítimo, pero creo que, tras escucharme a mí y a otros —y al darse cuenta de que esto no nos coloca en desventaja en lo que él percibe como una competencia entre naciones—, se alcanzará un consenso".

Además, el magnate citó casos en los que Estados Unidos fue líder en establecer acuerdos para proteger a la humanidad.

"Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, Estados Unidos puede sentirse muy orgulloso de cómo abordó los desafíos globales: lo hicimos de manera constructiva, colaborando con amigos y aliados —basta pensar en la seguridad aérea, la protección de la capa de ozono o las armas nucleares— y actuando siempre con rectitud, sin tratar de explotar nuestras fortalezas singulares en beneficio exclusivo propio", destacó y lanzó:

"En el caso de la IA, tendremos que volver a este concepto: oigan, toda la humanidad está en el mismo barco."

Gates explicó que, en la actualidad, "pequeños grupos equipados con IA pueden llevar a cabo acciones que antes estaban al alcance exclusivo de las grandes potencias", por lo que "es la combinación de intenciones maliciosas e IA lo que representa una amenaza significativa".

En ese marco, consideró que "si los gobiernos no implementan salvaguardas adecuadas, nos enfrentaremos a graves consecuencias negativas precisamente debido a la falta de protecciones".